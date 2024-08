Yasmin Brunet corta franja sozinha e leva bronca dos fãs

Yasmin Brunet decidiu se arriscar e cortar sua franja sozinha, porém parece que alguns fãs não curtiram muito o resultado

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 15, a famosa decidiu mudar o seu cabelo sozinha.

Em seu Instagram Stories, Yasmin compartilhou alguns vídeos em que aparece no banheiro. Primeiro, a artista cortou as pontas do cabelo. Em seguida, ela cortou sua franja.

Yasmin Brunet fez questão de mostrar os prints de algumas mensagens que recebeu dos fãs, que pareceram não gostar da situação. "Para de mexer nessa franja, Yasmin", escreveu uma internauta. "Maior cagada que pode ser feita em casa é cortar a franja", opinou outra. "Deixa a franja quieta", escreveu ainda uma terceira.

Biquíni estiloso

A modelo e atriz Yasmin Brunet colecionou elogios dos seguidores nesta quinta-feira, 15, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto belíssima. Provando ser uma grande fã do verão, a ex-participante do BBB 24 surgiu com um look de banho mega estiloso em um cenário paradisíaco.

Para mergulhar em águas azuis, Yasmin elegeu um biquíni diferentão na cor laranja personalizado com diversos búzios na parte frontal. Além dos itens na peça, a filha de Luiza Brunet ainda apostou em vários acessórios dourados para completar a produção.

Esbanjando beleza, a famosa posou para a câmera com os cabelos molhados para trás logo após dar um mergulho na água. "Verão na alma", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação, que recebeu milhares de curtidas.

Os internautas, é claro, não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários da postagem com diversos elogios à Yasmin Brunet. "A sereia e seus encantos", derreteu-se uma admiradora. "A perfeição existe sim e tem o nome de Yasmin", disse outra. "Que foto linda, você está maravilhosa!", declarou uma terceira.

Recentemente, a famosa abriu o jogo sobre sua vida amorosa. "Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse.