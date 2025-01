Yanna Lavigne reflete sobre passar um tempo sem as filhas: 'Estranho'

Yanna Lavigne mostrou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece na praia e fez uma reflexão sobre passar algum tempo longe das filhas

Em suas redes sociais, Yanna Lavigne sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 14, a famosa publicou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece sorridente em uma praia de Fernando de Noronha e refletiu sobre passar algum tempo longe das filhas. Casada com Bruno Gissoni, Yanna é mãe de Madalena, de sete anos, e Amélia, de dois.

"Eu, o morro do Pico, meu amor por esse lugar e uma carta. Vim observante de mim mesma, como fluo nas relações e nos espaços sem minhas filhas. Foram dez dias sem cheirinho, dengo, sem ouvir mãe em uma média de 50 vezes ao dia, sem o papo ser majoritariamente maternidade. É silencioso, estranho, falta pedaço, tem julgamento em um autodesconforto de me acessar e me culpar por isso ao mesmo tempo, em uma sintonia maluca", começou ela.

Em seguida, Yanna comentou sobre a importância desses momentos. "Me peguei falando mais de mim, ouvindo tantas histórias, descobri que amo ouvir cada uma delas, mais do que falar as minhas, pois amo me inspirar em gente, amo a possibilidade de perceber a vida através de outras perspectivas. Descobri que ainda amo a farra, o forró, me vestir de tons pastéis, voltar a pé de madrugada olhando o céu, as vezes cambaleante, as vezes só existindo. Ter esse tempo, sem pensar nesse tempo. Amo fazer novos amigos, não que elas não permitissem, eu que parei de achar que era importante, por preguiça…

O sanduíche da manhã com calma, risadeira com amiga de fé, conchinha com meu marido sem ter hora para levantar".

Por fim, ela afirmou que pretende ter mais tempo para si em 2025. "Descobri que a Yanna mãe não permitia a Yanna que sempre existiu se expressar direito, o porquê ainda estou descobrindo… Entender que todas minhas versões são melhores coexistindo, do que se auto eliminando. Parece que estou falando de muita gente, né? Integrar todas as minhas partes, e aceitar que sou uma junção digna de todas elas está sendo a fluidez que 2025 merece".

A família vai aumentar?

Os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estão aproveitando bastante alguns dias de descanso em Fernando de Noronha. O casal, que desta vez viajou sem as duas filhas, Maria Madalena, de sete anos, e Amélia, de dois, bateu um papo com Fernanda Paes Leme sobre as férias no local paradisíaco.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda aparece brincando com o fato de Yanna ter 'sumido' após a chegada do marido na pousada onde estão hospedados. A atriz, então, contou que tem curtido cada segundo da companhia de Bruno Gissoni, que estava trabalhando e, por isso, não chegou junto com ela.

"Consegui essa pausa [nas gravações], só com a mamãe dessa vez, porque nas outras viemos com a família inteira. Essa Ilha é boa para renovar, descansar, dormir de conchinha", declarou o ator, ressaltando a importância de um momento somente do casal.

Na sequência, Fernanda Paes Leme ativou o modo 'curioso' e perguntou se Bruno Gissoni e Yanna Lavigne planejam aumentar a família. "A gente vai tentar. Vamos tentar, praticar, e ver o que acontece aí", disse o famoso, em tom bem-humorado.

