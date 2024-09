Xamã e Sophie Charlotte esbanjam sorrisos durante passeio no shopping

Sophie Charlotte e Xamã aproveitaram o tempo livre para curtir um passeio no shopping e esbanjaram sorrisos ao passearem de mãos dadas pelo local

Ao que parece, Xamã e Sophie Charlotte aproveitaram esta terça-feira, 24, para ficarem juntinhos e se curtirem muito. Após curtirem a praia pela manhã, o casal foi fotografado durante um passeio no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

Os famosos passearam de mãos dadas e esbanjaram muitos sorrisos, sem parecerem se importar com a presença dos fotógrafos no local. Para a ocasião, a atriz apostou em um look estiloso com um vestido preto curtinho. Os óculos escuros deram o toque final na produção.

O romance de Xamã e Sophie Charlotte teve início nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo, em que eles deram vida a Damião e Eliana.

Dia de praia

A atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã foram flagrados em mais uma aparição em público. Nesta terça-feira, 24, os famosos, que começaram a surgir juntos nos últimos meses após contracenarem em Renascer, apareceram curtindo o dia ensolarado juntinhos e foram fotografados.

Para renovar o bronzeado e mergulhar com o companheiro no mar, a famosa apostou em um biquíni preto de amarração e o ator apareceu com uma sunga colorida. Simpática, Sophie Charlotte sorriu e acenou ao perceber que estava sendo fotografada enquanto tomava uma água de coco.

É bom lembrar que, até o momento, os dois não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível relacionamento, mas já fizeram diversas aparições em clima de intimidade e até trocaram beijos em público.

A atriz anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações de Renascer, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.

No último final de semana, o casal também aproveitou para curtir o famoso festival Rock In Rio.