Voepass suspende voos até outubro após acidente aéreo em Vinhedo

Com uma aeronave a menos após acidente em Vinhedo, a companhia aérea Voepass decidiu suspender voos para nove cidades do Brasil

A Voepass suspendeu voos para nove cidades do Brasil até o final de outubro deste ano. A decisão aconteceu após o acidente fatal da linha aérea no dia 9 de agosto, em Vinhedo, São Paulo. A tragédia deixou 62 mortos.

De acordo com a empresa, a medida é necessária para ajustar as operações, além de evitar atrasos e cancelamentos. Rotas para Fortaleza (CE), Confins (MG) e Porto Seguro (BA) já foram interrompidas nos últimos dias.

No dia 26 de agosto, viagens para Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN) também serão suspensas. Já no dia 2 de setembro, será a vez dos voos para São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO).

Segundo a companhia, passageiros afetados podem pedir reembolso, remarcar o voo ou ser realocados em voos de outras empresas, conforme regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Voepass Linhas Aéreas espera retomar as atividades suspensas em 26 de outubro.

Confira o comunicado da Voepass na íntegra:

"Com uma aeronave a menos em sua frota, a VOEPASS Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar uma readequação em sua malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos.

Com essa readequação, 09 destinos deixarão de receber voos diários até o dia 26 de outubro, quando os trechos atuais e futuros serão replanejados dentro da estratégia da VOEPASS para a próxima temporada.

Deixaram de operar desde 9 de agosto de 2024 os destinos: Fortaleza ( CE), Confins (MG) e Porto Seguro (BA). A partir de 26 de agosto, a companhia não terá rotas em Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN) e em 2 de setembro em São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO). Os passageiros que adquiriram bilhetes no período dos trechos cancelados serão tratados conforme a Resolução 400 da ANAC".