Saiba o que aconteceu com bagagens das vítimas de acidente aéreo da Voepass

A companhia aérea Voepass recolheu as bagagens das vítimas que estavam no avião; acidente aconteceu em Vinhedo no início de agosto

A companhia aérea Voepass já recolheu os destroços do avião que caiu em Vinhedo, em São Paulo, no início deste mês. De acordo com a empresa, que possui sede em Ribeirão Preto, as bagagens das vítimas também foram recolhidas e estão em processo de limpeza e separação.

Apesar do fogo, o bagageiro do avião, parte dianteira próximo da cabine dos pilotos, não foi atingido. Defensorias, ministérios públicos de São Paulo e do Paraná, local de onde a aeronave decolou com destino a São Paulo, deverão se reunir nesta terça-feira, 20, juntamente com a Voepass e a seguradora.

A companhia aérea ainda se responsabilizará pelos prejuízos do morador que teve a residência atingida durante a tragédia. As defensorias dos dois estados estão empenhadas em garantir a indenização e o seguro obrigatório aos familiares das vítimas.

Vale lembrar que a Força Aérea Brasileira (FAB) apresentará um relatório preliminar sobre a investigação do acidente em torno de 20 dias. Dois motores do avião também serão examinados nas instalações da Aeronáutica em São Paulo.

Nos últimos dias, as caixas-pretas da aeronave foram analisadas em Brasília. Com exclusividade, o Jornal Nacional, da TV Globo, teve acesso ao conteúdo de cerca de duas horas de transcrição feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa), vinculado à Força Aérea.

Dono de casa onde caiu avião da Voepass homenageia as vítimas

O dono da casa onde o avião da Voepass caiu em Vinhedo, São Paulo, tomou uma atitude para homenagear as 62 vítimas do acidente. Luis Augusto Oliveira, que teve parte de sua propriedade atingida pela aeronave, colocou algumas coisas em seu quintal no Dia dos Pais, celebrado no dia 11 deste mês.

O analista de sistema então colocou um vaso de flores, uma vela e um chocolate, doce que seria para as crianças que também partiram na tragédia. O proprietário da residência então postou um vídeo mostrando a homenagem para as famílias.

''Fica aos familiares os meus sentimentos, a minha solidariedade e tenha certeza que nesse dia especial deixei depositado lá um vaso de flor, uma lâmpada acesa, uma velinha, um chocolatinho porque teve crianças ali'', falou ele que conseguiu sair com a família do local ilesos; confira mais detalhes!