Você sabia? Existe outra Patricia Abravanel na família de Silvio Santos. Saiba quem é

Além da Patricia Abravanel que é filha de Silvio Santos, a família tem outra pessoa com o nome de Patricia Abravanel. Saiba quem é

A família do apresentador Silvio Santos virou assunto na internet nos últimos dias em decorrência da morte do comunicador veterano. Com isso, algumas curiosidades sobre os familiares surgiram nas redes sociais e uma delas é que existem duas Patricia Abravanel na família! Saiba quem é:

A apresentadora Patricia Abravanel já é conhecida de todo mundo. Ela é a filha número 4 de Silvio Santos, fruto do casamento dele com Íris Abravanel, e é casada com Fabio Faria, com quem teve 3 filhos. Inclusive, ela assumiu o comando do Programa Silvio Santos quando seu pai se afastou da TV há cerca de dois anos. Agora, o público descobriu que existe outra pessoa com o nome de Patricia Abravanel.

A outra Patricia Abravanel é casada com Daniel Abravanel, que é sobrinho de Silvio Santos. Ela adotou o sobrenome do marido após o casamento e virou homônima da apresentadora famosa. A segunda Patricia Abravanel é jornalista, bióloga e bacharel em Direito. Hoje em dia, ela é diretora do programa Chega Mais Vale, da TV Thathi, exibida no interior de São Paulo. Nas redes sociais, ela mostra fotos de sua família, suas viagens e seus looks.

Além disso, Patricia Abravanel, esposa de Daniel, fez um post em homenagem ao Silvio Santos quando ele faleceu. Ela relembrou uma foto do seu casamento, que teve a presença do tio famoso. "“Obrigada por tudo, tio Silvio. Sua atenção, carinho e presença foram presentes inestimáveis em nossas vidas. Que privilégio a vida me deu ao permitir que eu fizesse parte da sua família. Ganhei o ‘Tio Silvio’, tão amado por todos. Agradeço por tudo que você nos proporcionou, por cada gesto de afeto e por cada palavra de incentivo. Obrigada pelos elogios que você nunca mediu esforços em oferecer, sempre enaltecendo nossos momentos com sua generosidade e calor humano. As lembranças dos seus gestos de carinho e suas cartas, sempre repletas de elogios à nossa família, estão bem guardadinhas em nossos corações.” Gratidão eterna, te amaremos para sempre", disse ela.

O marido dela, Daniel Abravanel, também falou sobre o tio. "Obrigado Tio Silvio, Hoje, com o coração apertado, quero expressar toda a minha gratidão por tudo o que você foi e sempre será para mim. A dor de perder alguém tão especial como você é imensa, mas é com o carinho e as lembranças que construímos juntos que encontro conforto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que você levava. Com todo o meu carinho e gratidão", escreveu.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade no dia 17 de agosto de 2024, enquanto estava internado em um hospital de São Paulo.

