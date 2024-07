Você sabia? Ator de ‘A Caverna Encantada’ é irmão de ex-atriz e musa

Ator da novela A Caverna Encantada, Elam Lima é irmão caçula de uma grande musa do universo das celebridades. Saiba mais sobre o grau de parentesco dele com famosos

O ator Elam Lima está de volta à TV com a estreia da novela A Caverna Encantada, do SBT, e um detalhe da vida pessoal dele chamou a atenção. O artista é irmão caçula de outra famosa!

Elam Lima é o irmão caçula da ex-atriz e musa Elaine Mickely, que é a esposa do apresentador Cesar Filho. Discretos com a vida familiar, os dois fazem raras aparições juntos em público, mas são unidos na vida familiar.

O ator nasceu em Presidente Venceslau e mora em São Paulo há muitos anos, desde que decidiu se dedicar aos estudos de interpretação. Ele é irmão de Elaine Mickely e de Enilze Cunha. Além disso, ele é casado com Carol Melhem e é pai de duas crianças, Aimée e Bento.

Elam Lima estava longe das novelas há 5 anos e se dedicava ao trabalho como influenciador digital. Agora, ele assinou contrato com o SBT para atuar na novela A Caverna Encantada, nova trama produzida nos estúdios da emissora sob a criação de Íris Abravanel e que estreou na noite de segunda-feira, 29.

Veja as fotos de Elam Lima com as irmãs e os filhos:

