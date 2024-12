Viviane Araujo arrasa com vestido transparente em evento

Viviane Araujo marcou presença no prêmio Multishow e arrasou ao escolher um vestido repleto de transparência, que ressaltou sua boa forma

Nesta terça-feira, 3, Viviane Araujo marcou presença no prêmio Multishow, que contou com muitos famosos.

A atriz arrasou na escolha do look e usou um vestido prata repleto de transparência, que ressaltou ainda mais a sua boa forma.

Para completar, a famosa apostou em uma sandália de salto alto. Simpática, Viviane fez questão de posar para os fotógrafos.

Atualmente, Viviane está no ar como a Rosada em Volta Por Cima, novela exibida pela Rede Globo.

Primeiro beijo

A atriz Viviane Araujo falou seu primeiro beijo no marido Guilherme Militão, com quem está casada há três anos. Antes de oficializarem a união, o casal namorou por cerca de dois anos e no sábado, 30, completaram cinco anos desde quando se beijaram pela primeira vez.

Em sua rede social, a famosa relembrou o momento e revelou o que sentiu ao ter um contato romântico com o seu atual esposo, com quem teve o filho Joaquim, de dois anos. Com um registro se beijando, a rainha de Carnaval falou sobre episódio marcante.

"Cinco anos do nosso primeiro beijo! 30/11/2019 E desde então eu tive a certeza que era você o homem que ia me fazer feliz de verdade Te amo", declarou-se para Guilherme Militão.

Em setembro deste ano, Viviane Araujo comemorou três anos da grande festa de casamento que tiveram.

Em maio de 2021, a Viviane Araujo se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois eles realizaram um grande casamento para cerca de 300 pessoas, o que foi mostrado em vídeo resgatado por ela recentemente.

Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

