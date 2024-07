Viúva de Mr. Catra, Silvia Catra posta primeira foto ao lado do novo marido

Silvia, viúva de Mr. Catra, se casou novamente 6 anos após a morte do cantor; funkeiro faleceu em 2018 após lutar contra um câncer

Viúva de Mr. Catra (1968-2018), Silvia Catra usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, para dividir com o público uma novidade a respeito de sua vida pessoal. Em seu Instagram oficial, ela compartilhou a primeira foto ao lado do novo companheiro, o carioca André Luiz Barcellos, e revelou que está em um relacionamento.

"Muito obrigado por ter você na minha vida. Amo tu", escreveu Silvia na legenda da publicação. Ela também atualizou sua biografia na rede social e informou que está casada com o rapaz.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao novo casal desejando felicidades. "Que o amor te cure de todas as dores sofridas", declarou uma seguidora. "Te desejo toda a felicidade do mundo, você merece", disse outra. "Você merece muito ser feliz!", falou uma terceira.

Vale lembrar que Mr. Catra faleceu em setembro de 2018, aos 49 anos, após uma longa batalha contra um câncer gástrico. Mãe de 5 dos 32 filhos do cantor, Silvia e o funkeiro foram casados por 23 anos.

Em 2021, entrevista ao podcast 'Cortes de Barba', a viúva do artista revelou que perdoou diversas traições de Catra ao longo do casamento. "As pessoas falam: ‘Nossa, como você suportou?’. Eu não achava tão ‘nossa’. Se você for olhar ao redor, acontece nas melhores e piores famílias", declarou ela, na ocasião.

E completou: "É muita hipocrisia dizer que eu fui corna e não perdoei. Toda mulher foi corna uma vez e quando ama você perdoa. A pessoa é que é abusada e abusa do perdão. Eu perdoei 27 vezes".

Viúva de Mr. Catra presta homenagem em aniversário do cantor

Em novembro de 2018, mesmo ano em que Mr. Catra faleceu, Silvia Catra usou sua rede social para fazer uma homenagem ao artista, que estaria completando 50 anos. Através de seu Instagram, ela descreveu como estava se sentindo no dia do aniversário de seu amado.

"Hoje foi um dia em que não acordei muito bem. Acordei triste com o coração apertado...estou querendo parar de chorar e não consigo, os meus olhos estão saindo lágrimas sozinho. Hoje para nós era um dia muito especial...era aquele dia em que a família estaria toda reunida com filhos e amigos rolando um churrasco à tarde e planejamentos de como seria a noite. Que saudade e falta você faz. Hoje, realmente é um dia que não estou bem", confessou, na época.