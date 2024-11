Viúva de Erasmo Carlos lamenta dois anos de morte do cantor: 'Tempo não aliviou'

Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, fez um desabafo sobre a dor do luto e a saudade que sente do cantor, falecido em 2022

Viúva do cantor Erasmo Carlos (1941-2022), Fernanda Esteves fez um longo desabafo nas redes sociais ao falar sobre o luto. Nesta sexta-feira, 22, dia que marca dois anos da morte do artista, ela resgatou uma foto do casal e ressaltou a saudade que sente do artista.

Ao longo de seu relato, Fernanda contou que, apesar de ter passado um tempo, ainda não se acostumou com a ausência do marido. "Hoje faz dois anos que Meu Bem se foi, e eu vivi para ver e sentir cada segundo desse período. Embora muitos acreditem que não, inconveniente e incessantemente me chamam de volta à vida. Eu vivo, e esse é o castigo que chamam de luto", iniciou ela.

Em seguida, ela mencionou a essência única do cantor, que cativava todos a sua volta. "Eu não consigo descrever o que Meu Bem foi e é para mim, o que vocês lêem aqui é tão pouco. Não consigo descrever o que Meu Bem foi como ser humano. E Meu Bem foi tanto, que se foi. E ele se foi sendo ele. Lamento porque quem não pôde, ou não quis, absorver aquela genialidade até o último dia, aquela pureza. Pureza. Erasmo era puro, e isso pouco conheciam", escreveu.

"É isso. O tempo, até agora, não aliviou nada. Quem sabe a dose ainda esteja baixa. Que bom ter te olhado, que bom você ter me olhado, que bom a gente ter se olhado por tanto tempo… se existir um lugar, continua me olhando, mesmo sem te ver, meu coração te acompanha", finalizou a viúva de Erasmo Carlos.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores do cantor deixaram mensagens de apoio e carinho a Fernanda Esteves. "Pureza e amor descrevem vocês. Não tem como não se emocionar!", disse uma internauta. "Fernanda, que Deus a fortaleça cada dia mais", falou outra. "Apesar de tudo, esse grande amor continua vivo em você", escreveu uma terceira.

Viúva de Erasmo Carlos desmente fake news

Em maio deste ano, Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, usou as redes sociais para desmentir uma informação que estava circulando sobre ela. Na ocasião, a pedagoga revelou que estavam usando seus dados em um perfil de aplicativo de relacionamento e aproveitou para fazer um alerta aos seguidores.

"Como não tenho um dia de paz, venho aqui avisar: Não tenho e nunca vou ter perfil em aplicativo de relacionamento", disse ela nos Stories do Instagram. "Alguém possivelmente está usando meu nome e foto. Cuidado", completou.

