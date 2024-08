Virginia reage ao saber de 'gracinha' de Zé Felipe: 'Bacana'

Após Zé Felipe fazer brincadeira envolvendo seu nome, de sua mãe e das filhas, Virginia reage e tira satisfação do amado; veja o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca reagiu ao ver o esposo, o cantor Zé Felipe, falando que ela, a mãe dela, Margareth Serrão, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, seriam as onças da mansão. Nesta sexta-feira, 23, o artista brincou que ela são os animais após um seguidor questionar sobre a invasão do bicho na casa deles em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Param que não viu, o herdeiro de Leonardo brincou ao dizer que na verdade as onças das residência seriam as mulheres. Ao ver a piada do amado, a apresentadora do SBT não deixou barato e tirou satisfação, mas em tom também de brincadeira.

Sentados no chão após serem deixados pelas herdeiras no local, Virginia Fonseca questionou o pai de seus filhos. "Agora que eu fui ver que se tá postando aí que tem onça que mora aqui em casa e a onça no caso somos nós... tendi, bacana, brigada pelo carinho", riu a loira ao ver declaração do esposo.

Vale lembrar que, ainda nos últimos dias, uma cobra invadiu a mansão deles em Goiânia. Nesta quinta-feira, 22, Virginia Fonseca revelou que está fazendo uma obra na casa de R$ 27 milhões em Mangaratiba para alojar e divertir melhor seus três herdeiros. O lar carioca que teria sido visitado por uma onça.

Em junho, a famosa e Zé Felipe anunciaram a nova casa carioca com um vídeo. No registro publicado pela apresentadora foi possível ver que a casa tem várias áreas de lazer, seguindo um estilo de praia, com tudo aberto e móveis mais "simples". Além de piscina, com telão no local, o novo lar da família na praia tem uma espécie de lago e até peixes que as filhas podem alimentar.

Virginia Fonseca revela tema escolhido para quarto do filho

Faltando poucas semanas para a chegada de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca revelou qual foi o tema escolhido para o quarto do caçula na mansão onde vivem em Goiânia. Nesta sexta-feira, 23, a empresária milionária então deu um spoiler de como será a decoração do ambiente.

Segurando um cavalo em dourado, a apresentadora do SBT deixou escapar que o epaço do bebê terá o animal como tema. Além do enfeite luxuoso, a famosa mostrou que o teto também tem o desenho do bicho. Veja os detalhes aqui.