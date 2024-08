Virginia Fonseca se emociona com reação de criança a vídeo dela: 'Que bênção'

A influencer Virginia Fonseca dividiu com fãs o relato de uma seguidora sobre a reação inesperada do filho, que é autista não verbal, ao vídeo dela

Virginia Fonseca se emocionou com o relato de uma seguidora sobre a reação do filho dela a um dos vídeos compartilhados em seus stories, nesta segunda-feira (12). Segundo a mãe da criança, o menino é autista não verbal, mas respondeu a um vídeo da influencer, onde ela desejava um bom dia aos seguidores. A atitude do pequeno fez com que a admiradora da empresária se emocionasse.

"Meu filho é autista não verbal e eu estava assistindo esse story e ele respondeu: 'bom dia!'. Estou aqui chorando. Você é luz!", escreveu a usuária do Instagram na caixa de mensagens da influenciadora. Em seguida Virginia reagiu: "Olhem que bênção essa mensagem, gente! Que Deus abençoe, sempre!", escreveu a empresária acrescentando um emoji emocionado na publicação.

A influenciadora costuma interagir bastante com os seus seguidores nas redes sociais, compartilhando grande parte do seu dia por lá. Já pelo início da manhã, Virginia não dispensa um cumprimento com "bom dia" aos seguidores e faz até mesmo as filhas, Maria Alice e Maria Flor, falarem com as câmeras em momentos assim.

Virginia Fonseca reage a mensagem de fã (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia surpreende Zé Felipe com presente luxuoso

No último domingo (11), em que foi celebrado o Dia dos Pais, Zé Felipe ganhou um presentão da esposa e das filhas. O artista ganhou um relógio da marca Cartier de valor altíssimo, que celebra a amizade do fundador da marca, Louis Cartier, com o aviador brasileiro Santos Dumont.

Além disso, Virginia prestou homenagem ao marido nas redes sociais, declarando o seu amor ao pai das filhas e do filho, José Leonardo, de quem está à espera:

"'Josephino' é sem sombra de dúvidas o MELHOR PAI DO MUNDO. Ele é carinhoso, atencioso, cuidadoso, faz o possível e impossível pra estar ao lado dos filhos e faz questão de demonstrar todo amor por eles! Eu durmo tranquila em saber que nossos filhos tem e terão um exemplo de homem/pai em casa, que a régua das nossas filhas na hora de escolher um parceiro vai ser grande, porque tem um pai que as ama muito e faz absolutamente tudo por elas!", escreveu Virginia.