Virginia Fonseca recebe mimo surpresa de Zé Felipe: 'Não existe outro'

Em São Paulo para gravar o 'Sabadou', Virginia Fonseca recebe surpresa de Zé Felipe e mostra como o esposo é apaixonado; veja

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou mais uma surpresa do marido, o cantor Zé Felipe. Nesta terça-feira, 11, a famosa chegou em São Paulo após alguns dias com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para gravar o Sabadou no SBT e foi surpreendida pelo amado.

Como de costume, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha manda flores para a mãe de seus três filhos, mas, dessa vez, ele não enviou apenas isso, o famoso pediu para entregarem uma cesta de café da manhã completa.

Virginia Fonseca então mostrou o mimo e leu a carta enviada por ele. "Não existe outro igual no planeta", contou sobre Zé Felipe ser fofo e muito atencioso.

No bilhete, o cantor escreveu: "Meu amor, te enviando essa cesta só pra lembrar a mulher incrível que você é. Já deu tudo certo, bom trabalho! Te amo".

Ainda no último final de semana, o casal teve um vale night e foi curtir a Sapucaí no Rio de Janeiro. Para a ocasião, Virginia Fonseca apostou em um vestido todo transparente e causou com a escolha ousada para curtir o pós Carnaval.

A internação do filho de Virginia Fonseca, José Leonardo

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficou acompanhando o filho no hospital. Na tarde de sábado, 01, ela revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", falou a famosa.

Depois de alguns dias, José Leonardo recebeu alta e a apresentadora do SBT comprou inúmeros presentes para os funcionários do hospital.

