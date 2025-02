Em jatinho, Virginia Fonseca exibe bebidas em viagem à Fazenda Talismã

A influencer Virginia Fonseca está com Leonardo e Zé Felipe rumo à fazenda, onde encontrarão João Guilherme e a namorada, Bruna Marquezine

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, estão a caminho da Fazenda Talismã, em Goiás, junto com o pai do jovem, o cantor Leonardo e outros colegas neste sábado, 1. Isso porque a família irá celebrar o aniversário de 23 anos do ator João Guilherme, filho do veterano e irmão de Zé. Por lá, já estão Poliana Rocha, o ator e sua namorada, Bruna Marquezine, além de Sasha Meneghel e o marido João Lucas.

Virginia compartilhou que estava no jatinho com os seus mais de 50 milhões de seguidores por meio dos stories de seu perfil no Instagram. A influencer ostentou diversas garrafas de bebida alcoólica, como tequila, champagne e gin, além de um cooler cheio de cervejas. "A festa já vai começar no avião", divertiu-se.

Em uma das imagens constam diversos limões, sal e um torresmo de rolo para acompanhar a tequila Don Julio. Os fãs antecipam pelo encontro entre Virginia Fonseca e Bruna Marquezine, que está pela primeira vez no local.

Virginia Fonseca mostra jatinho e bebidas rumo à Fazenda - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe avalia evolução de Virginia como apresentadora de TV

Nesta sexta-feira, 31, Zé Felipe, cobriu a esposa, Virginia Fonseca, de elogios ao mencionar a evolução da influencer como apresentadora de TV. O cantor é um dos convidados no retorno da gravação do programa Sabadou com Virginia, exibido pelo SBT.

“Ontem o dia foi Graças a Deus foi muito abençoado. Gravamos o programa da minha gata e para mim é uma satisfação muito grande ver o crescimento dela como apresentadora. Tão bem que ela leva programa, que ela comunica e o crescimento dela, do Lucas e da Margara [a sogra]”, começou. Confira!

