Nívea Maria impressiona com antes e depois em clique de 'Maria, Maria'

A atriz Nívea Maria, de 77 anos, resgata imagem sua em Maria, Maria, de 1978, novela em que a artista interpreta as gêmeas Maria Dusá e Maria Alves

Nesta quinta-feira, 23, a atriz Nívea Maria, de 77 anos, decidiu resgatar um registro em que está caracterizada como a personagem Maria Dusá, uma das protagonistas da novela Maria, Maria, exibida pela TV Globo em 1978. Isso porque a artista entrou no clima de TBT (Throwback Thursday) e compartilhou a foto por meio de seu perfil no Instagram:

"Mais um TBT pra gente curtir. Maria Dusá e eu", escreveu na legenda da publicação.

Na imagem, Nívea ainda adicionou um registro atual dela, sem a caracterização, para comparar as diferenças do passado com o presente. Na época em que a atriz estava na novela, ela tinha pouco mais de 30 anos.

Ao verem o registro, os fãs enalteceram a atriz. Mensagens como: "Linda ontem e hoje! Que grande atriz"; "Uma verdadeira princesa" e "Belíssima como sempre",preenchem a seção de comentários da publicação.

Além de Maria Dusá, na trama a personagem tem uma irmã gêmea com o mesmo nome, Maria Alves. As duas só se conhecem anos depois de serem separadas e têm personalidades diferentes, assim como a classe social. Confira, abaixo, o registro publicado no perfil de Nívea no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nivea Graieb (@niveamaria_oficial)

Nívea Maria estreia em filme sobre etarismo

O longa Senhoras, que conta Nívea Maria e Zezeh Barbosa, de 61 anos,celebra o envelhecimento feminino e critica o etarismo imposto às mulheres pela sociedade.

A produção dá espaço para o realismo ao trazer atrizes maduras para interpretar papéis que condizem com suas idades. O filme Senhoras narra a história de duas mulheres acima de 70 anos que encontram na amizade um refúgio e uma redescoberta de suas liberdades. Confira a entrevista exclusiva!

