Web reage à crise no casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, é criticada por internautas após entregar que ela e o marido, o cantor Zé Felipe, passaram por uma crise no casamento recentemente

A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, se tornou alvo de críticas negativas na web após revelar que ela e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, passaram por uma crise no casamento recentemente . No Instagram, internautas apontaram que a loira deveria tratar melhor o filho do cantor sertanejo Leonardo, já outros, opinaram que ela já teria deixado de amá-lo.

Reação dos internautas

As fotos da empresária, que tem três filhos com Zé, receberam diversos comentários nas últimas horas de internautas revoltados com a atual situação do casamento dos dois. "Trata o Zé bem, mulher. Igual a ele você nunca mais vai encontrar. Tu está se achando muito. Tenha mais humildade, Virginia, porque do mesmo jeito que tu sobe, tudo desce também", escreveu uma seguidora na seção de comentários.

"Ela não consegue nem disfarças que não gosta mais do Zé. Termina logo, mulher! Pare de tratar o cara mal e lembre-se que tu só estourou por causa dele", criticou uma. "Amo eles! Mas não dá para negar que a Virginia está estranha. Quem entende um pouquinho de linguagem corporal nota o distanciamento dela com o Zé", analisou uma terceira.

E mais uma enfatizou: "Trata ele mal mesmo, pelo menos nos stories! Está sempre mal-humorada com ele, com os amigos é sempre sorridente".

Término

Recentemente Zé Felipe contou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que ele e Virginia enfrentaram uma crise no casamento que resultou em uma breve separação do casal.

Após uma pessoa questionar se os dois "já tiveram alguma crise feia que pensaram em se separar?". Na ocasião, Zé respondeu:

"Essa ninguém sabe. A gente separou, não é, amor?", falou o filho de Leonardo. A influenciadora concordou com a cabeça. "Ficamos quantos dias largados? Uns seis?", perguntou Zé. "Foi por aí", complementou Virginia. "Mas voltamos mais apaixonados", declarou o cantor.

O término, de acordo com o casal, foi recente, e o cantor ficou dormindo no sofá. "Nem na mesma cama a gente estava dormindo. Largado mesmo. A resenha era bem pouca e não olhávamos na cara um do outro", contou Zé Felipe, sem revelar o motivo da briga. "É verdade [a crise], mas o que Deus une ninguém separa", completou.

