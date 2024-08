Virginia encanta ao celebrar batizado do afilhado com jantar luxuoso na mansão

Virginia Fonseca organiza recepção luxuosa e não economiza nos detalhes para celebrar o batizado do sobrinho e afilhado em sua nova mansão

Na última terça-feira, 21, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar momentos especiais do batizado de seu sobrinho e afilhado, Gabriel. Após a cerimônia na igreja, a influenciadora digital e apresentadora organizou uma recepção luxuosa em sua mansão para celebrar a ocasião ao lado da família e amigos mais próximos.

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou detalhes da celebração. Após retornarem da igreja com o pequeno Gabriel, filho de seu irmão William Gusmão e da influenciadora Mellody Barreto, todos seguiram para a mansão, onde uma recepção especial aguardava. Na sala de jantar, a influenciadora cuidou de cada detalhe com requinte e sofisticação.

Virginia escolheu uma decoração em tons de branco e verde, com muitas flores, incluindo um arco colocado no centro da sala. Ela também encomendou um caminho de flores brancas para a enorme mesa de jantar e complementou o ambiente com imagens religiosas, além de deixar a mesa posta em tons de azul, branco e prata.

Além disso, Virginia mandou personalizar os doces com o nome afilhado e preparou um bolo de três andares para a ocasião, que contou com a presença de amigos mais próximos e familiares. Suas herdeiras com Zé Felipe, Maria Flor, de um aninho, e Maria Alice, que está com três anos, participaram da comemoração e brincaram com o priminho.

Vale mencionar que Virginia Fonseca está à espera do novo membro da família. Na reta final de sua gestação, ela aguarda o nascimento do terceiro herdeiro com Zé Felipe, que deve chegar ao mundo em setembro de 2024: “Vem, José Leonardo! Sua família te espera com muito amor, suas irmãs estão empolgadas com sua vinda”, ela declarou.

