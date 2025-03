Virginia diz que não pode comer chocolate preto e motivo é relacionado à saúde

A influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, explica motivo da restrição alimentar e pede para que seja enviado para ela somente chocolate branco

Nesta terça-feira, 25, a influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, revelou, por meio de um vídeo publicado nos stories de seu pefil no Instagram, que não pode comer chocolate preto, ou qualquer substância que tenha cacau. Isso porque ela observou, em seus recebidos de Páscoa, que muitos alimentos contendo chocolate preto estão sendo enviados para ela.

"Abri minha geladeira aqui e já vi os recebidos de ovo de páscoa, maçã, é tipo uma maçã que eu vi até uma menina fazendo um TikTok dessa maçã... Só que, gente, um PS aqui, que eu não falei para vocês, que eu esqueci de falar. Eu não posso comer chocolate preto, chocolate ao leite, nenhum chocolate preto, nada que vai com cacau. Eu só posso chocolate branco", explicou.

"Quem quiser me enviar coisa de chocolate, envia de chocolate branco, porque chocolate preto, infelizmente, eu não posso comer, por causa da enxaqueca, entendeu? Por exemplo, barrinha de proteína que tem chocolate, mesmo que [tenha pouco]... não posso, porque tem cacau. É triste, eu vi aqui o ovo, é triste, é triste, é triste, eu sei, minha boca fica até salivando, mas só posso chocolate branco", enfatizou. Confira:

Virginia diz que não pode comer chocolate preto nesta terça-feira, 25 pic.twitter.com/CkUcEPetsn — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 25, 2025

Desabafo sobre enxaqueca

Em 2024, Virginia Fonseca passou por um tratamento contra as dores de cabeça, que incluiu fisioterapia no crânio. Ao mostrar o médico aplicando injeções em seu pescoço, na ocasião, a influencer foi questionada por uma seguidora se as picadas a incomodavam.

"Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto. Pensa em você ter que viver todos os dias com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui [nas redes sociais], compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa...", respondeu.

"Não comentava todos os dias com vocês, porque chega a ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor. Tinha noite que chorava, porque é angustiante você pensar: 'Será que vai ser assim para sempre?'. Então, tomaria até 100 agulhadas se fosse preciso", completou.

