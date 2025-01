Viih Tube começa o ano focada nos exercícios físicos

A digital influencer Viih Tube começou o ano de 2025 com foco total na saúde e tem se dedicado bastante aos exercícios físicos

Em suas redes sociais, Eliezere Viih Tube sempre compartilham diversos momentos de suas rotinas com seus milhões de seguidores. Os famosos são pais de Lua, de um ano, e de Ravi, de um mês.

Em final de ano, geralmente as pessoas se concentram nas metas para o próximo ano e não foi diferente com Viih Tube. A digital influencer resolveu focar na saúde e já está super determinada nos exercícios físicos.

Nesta quinta-feira, 2, Eliezer publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que Viih Tube aparece caminhando na esteira. "2025 começou e minha mulher focada", escreveu ele.

A famosa fez questão de repostar o vídeo publicado pelo marido. "Isso foi ontem hein?! Três dias check", disse ela.

Metas

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou algumas das metas que traçou para si mesma em 2025. Em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 2, a mãe de Ravi, de um mês, e Lua Di Felice, de 1 ano, contou que pretende focar em sua saúde.

"Eu não me dou o direito de sair da meta de 2025. Dieta e treino. Já comecei com caminhadas na esteira, estou sem condicionamento físico nenhum. Vou me superando aos poucos, sem pressa nenhuma. Não estou com pressa de emagrecer. Percebi que emagrecer é uma questão de saúde e para o resto da vida Eu quero manter essa vida saudável. Vai dar certo", contou ela.

Nos últimos dias, Viih Tube compartilhou , que está se sentindo quase curada após ser diagnosticada com estresse pós-traumático por conta da situação vivida com o filho, Ravi, que recém-nascido ficou internado na UTI por algumas semanas.

"Já estou me sentindo quase 100% curada de tudo o que aconteceu", escreveu. "Eu ainda estava muito em alerta, não conseguia dormir, tendo muitos pesadelos, ele espirra eu já tenho crise de ansiedade achando que vamos reviver algum episódio em hospital", contou sobre como estava atenta após vê-lo internado com poucos dias de vida por conta de uma enterocolite.

"Essa semana senti que estou melhor, está menos frequente esses eventos de estresse pós-traumático", identificou sua recuperação. "É claro que o que mais está acalmando meu coração é Deus e cada conversa nossa...", compartilhou.

