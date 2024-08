Viajando com o namorado, Mel Maia dirige de Portugal até a Espanha

Curtindo férias na europa, Mel Maia dirigiu o carro do pai do namorado, e registrou nos Stories de seu Instagram nesta quarta-feira, 14

Mel Maia compartilhouum perrengue chique que passou com seu namorado, o surfista português João Pereira, nesta quarta-feira, 14. A atriz brasileira compartilhou nos Stories do seu daily - conta destinada a compartilhar seu dia a dia com suass fãs, que dirigiu o carro de seu sogro durante uma hora de Portugal até a Espanha, enquanto seu namorado dormia durante o trajeto inteiro.

"João é muito princesa. Tô dirigindo tem 1h de Portugal pra Espanha pra ele, com o carro do pai dele porque só eu tenho carteira e ele DORMINDO", reclamou a atriz.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Mel Maia e João oficializaram o relacionamento no final de semana da virada do ano, mas os rumores sobre o affair começaram a circular em setembro do ano passado, aproximadamente um mês após Mel Maia anunciar o término de seu namoro com o funkeiro MC Daniel.

Mel Maia relata situação desconfortável

Mel Maia fez um desabafo com seguidores sobre situações de assédio que passa com pessoas que a conhecem da TV, quando está em locais públicos. Nesta terça-feira (13), a artista pediu para que os seguidores não façam filmagens escondidos dela em momentos de lazer e sugeriu que, ao invés disso, pedissem para tirar fotos com ela ou fossem conversar com ela. Além disso, ela revelou que tomará uma atitude para evitar cliques indesejados.

"Amigas, já falei para vocês que detesto que me gravem escondido porque eu sempre sei e que você podem pedir para tiraram fotos comigo, porque nunca, na minha vida, eu vou negar! Pode me pedir, mas não fiquem com o telefone apontado pra minha cara quando eu estou em um momento de lazer. Eu nunca vou negar uma foto", garantiu a atriz.

A artista ainda disse que para evitar que os cliques sejam feitos com tanta frenquência de maneira oculta, ela exibirá fotos das pessoas em seu perfil secundário, onde ela constuma desabafar com as seguidoras sobre o que acontece na vida dela: "Vou sempre postar fotos das pessoas que estavam me filmando. Se você está me gravando, você irá aparecer aqui!", alertou.