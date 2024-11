Vem neném? Isabelle Nogueira responde se está grávida de Matteus Amaral

Isabelle Nogueira respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais e esclareceu se está grávida do noivo Matteus Amaral

Em suas redes sociais, Isabelle Nogueira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 29, a ex-BBB aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e foi questionada se está à espera de um filho de Matteus Amaral. O casal se conheceu durante o Big Brother Brasil 24, reality show da Rede Globo, e ficou noivo recentemente.

"Gente, de verdade, eu nunca recebi tanta mensagem de tantas pessoas, perguntando se eu estou grávida. Mas vamos lá, eu não estou grávida. E para mim, a gestação é algo tão lindo, que pra mim, na minha percepção, merece, por toda a minha história de vida, ser planejada", disse ela.

Em seguida, Isabelle garantiu que ter um filho está nos seus planos, mas não agora. "É um plano de muita alegria, de muito sucesso, de muita atenção, de muita disposição. Realmente, sonho com uma gestação que eu possa dar completa atenção para o meu neném. É um sonho que tem um tempo, e esse tempo não será breve. Não será agora. Tem coisas para acontecer e uma criança, para mim, merece atenção", afirmou.

Alteração na aliança

Recentemente, Isabelle Nogueira ajustou sua aliança de noivado após o pedido de casamento especial que recebeu de Matteus durante viagem à Paris. Para quem não acompanhou, após o anúncio, alguns fãs perceberam que a ex-BBB não estava usando o anel. Agora, já de volta ao Brasil, Isabelle providenciou a redução do tamanho da joia para começar a usá-la.

"Vim diminuir minha aliança de noiva, pois (como vocês já sabem) ela ficou grande", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, a dançarina explicou que a aliança estava três números maior do que o ideal para seu dedo. "Estou aqui com o Seu João, vim trazer a minha aliança para ele diminuir, ele é de muita confiança. Ele estava medindo o tamanho do meu dedo, já encontramos o tamanho perfeito e agora ele vai começar a diminuir. Aí vocês vão me ver usando aliança. Estava no tamanho 19, o meu, eu acho que é 16", disse Isabelle.

