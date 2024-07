Velocista Flávia Maria fala sobre disputa pela guarda da filha em meio a Olimpíadas

Prestes a estrear nas Olimpíadas, Flávia Maria fez um desabafo sobre o processo no qual está envolvida pela guarda filha

Em fase de treino para estrear na Olimpíadas de Paris, a velocista Flávia Maria fez um desabafo nas redes sociais sobre o processo judicial com o ex, pela guarda da filha, Vitória, nesta segunda-feira (29). A atleta refletiu a respeito da decisão de competir e apontou a tentativa da "outra parte" de anular os sentimentos dela como mãe e profissional.

"Eu comecei a contar a minha história para incentivar mulheres e outras pessoas a não desistirem de si mesmas. Que vocês continuem lutando por seus sonhos e direitos. Não se anulem por medo porque é aterrorizante. Aterrorizante saber que você é julgada por ter uma profissão que pode dar uma qualidade de vida aos seus filhos que você nunca pôde dar", disse a atleta olímpica.

Flávia disse que apesar do processo, ela passou a entender que não deveria se culpar pela busca da medalha olímpica, mesmo que o ex use o fato como o abandono da filha: "Não é crime. Eu estou sendo mãe e uma pessoa, que tem uma profissão", declarou ela.

Em junho, pouco antes de embarcar na bucas pelo pódio nos Jogos de Paris, a atleta já havia confessado aos seguidores que estava com medo de perder o processo em decorrência da viagem. Na ocasião, ela já estava na Europa buscando uma vaga olímpica, o que gerou a alegação de abandono contra ela.

Ex alega abandono por parte da atleta em busca de vaga olímpica

Durante a disputa pela guarda de Vitória, o ex-marido da atleta passou a reunir as viagens feitas por ela para competir como provas do "abandono". Como relatado por Flávia, a atitude dele a deixou bastante preocupada, causando pânico antes de entrar em ação. Em uma das provas, ela não participou em decorrência do choque.

"O amor que tenho pela minha filha é imenso demais, mas eu vim (para a Europa) por nós duas. Não vim a passeio. Eu vim pelo meu trabalho, me busca de algo melhor para nós duas, o que esta acontecendo", declarou ela quando trouxe a história a público.