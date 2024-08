Vanessa Lopes posta vídeo de biquíni e recebe elogios

Em suas redes sociais, Vanessa Lopes compartilhou um vídeo em que aparece curtindo uma cachoeira de biquíni e recebeu muitos elogios

Em suas redes sociais, Vanessa Lopes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 28, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece curtindo uma cachoeira com um biquíni branco. Na ocasião, a famosa faz diversas poses, caras e bocas para a câmera.

"A beleza dessa cachu só perde para as minhas joias em prata…brincadeira, os dois juntos é que fazem a mágica", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Que linda", escreveu uma internauta. "Sua beleza é surreal", escreveu outra. "Sua beleza é inexplicável", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Lopes (@vanessalopesr_)

Desabafo

Em suas redes sociais, Vanessa Lopes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. A digital influencer também sempre faz questão de mostrar a realidade e comentar sobre suas inseguranças.

Em seu Instagram Stories, a famosa mostrou o seu rosto repleto de espinhas e fez um desabafo. "Eu tive reação a alguns medicamentos, o que acabou me dando uma crise alérgica muito grande e acne. Então, o meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos. Esse ano eu estou sendo testada. O meu rosto não está normal, não aguento mais", disse ela.

Por fim, Vanessa afirmou que gosta de mostrar que todos têm momentos ruins. "Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida, problemas em tudo. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial. As pessoas têm problemas, traumas e vivências. A gente tem que ter empatia e cuidado com as pessoas, porque não temos noção do que a outra pessoa está passando. Você olha e fala: 'nossa, que vida perfeita'. Mas a pessoa por dentro está um caco, ou o psicológico da pessoa está ruim, ou ela está doente. O cuidado com o que você comenta e faz é importantíssimo. Quero que cada vez mais vejam meus defeitos, porque todos temos, e vamos precisar passar por eles de alguma forma", concluiu.