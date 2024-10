Vanessa Giácomo impressiona ao surgir caracterizada para filme: 'Incrível'

A atriz Vanessa Giácomo interpreta uma mulher com câncer no filme 'MMA: Meu Melhor Amigo' e impressionou ao mostrar a caracterização

Vanessa Giácomo impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao mostrar a caracterização de sua personagem para o filme 'MMA: Meu Melhor Amigo', que será exibido no Festival do Rio.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece se transformando e também o resultado do trabalho de Paula Vidal, a responsável pela caracterização. A personagem que Vanessa interpreta tem câncer e ela confessou que a história a tocou profundamente, já que sua mãe, Ivonete, também enfrentou uma batalha contra a doença e infelizmente morreu aos 55 anos.

"O poder de uma caracterização de personagem é inegável. Esta caracterização foi criada para o filme 'MMA: Meu Melhor Amigo', que vou assistir pela primeira vez hoje no @festivaldorio. Paula Vidal, mais uma vez foi incrível no processo de transformação, algo que eu já adoro", começou.

"Nós (atores) emprestamos nossos corpos para contar histórias, e essa, em particular, tocou profundamente em mim, relembrando todo o sofrimento que minha mãe enfrentou em sua luta contra o câncer. Realizei essa caracterização com muito respeito, desejando que se aproximasse ao máximo da verdade. O processo me ajudou a acessar essas emoções. Parabéns, Paula! Sou sua fã e você sabe disso", completou o texto.

Os fãs elogiaram. "Parabéns, ficou incrível", disse uma seguidora. "Impecável!!! Paula Vidal, belíssimo trabalho. Parabéns", escreveu outra. "Não a reconheci", confessou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Vanessa Giácomo esbanja beleza natural ao tomar sol

Vanessa Giácomo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo várias poses e aproveitando o sol da manhã.

Em algumas imagens, Vanessa apareceu acompanhada de seus cachorrinhos de estimação, à beira da piscina e também ouvindo música enquanto caminhava pela rua. "Vitamina D", escreveu a famosa na legenda da publicação, recendo vários elogios. Veja as fotos!