Tontom revela inseguranças antes de subir no palco: 'Achando que sou horrível'

Em entrevista à Revista CARAS, Tontom, filha caçula de Heloísa Périssé, fala sobre carreira na música e apoio dos pais

Tontom (18), filha de Heloísa Périssé (58), teve um ano de conquistas na música. A caçula da atriz conquistou o ponto de top 1 viral do Spotify Brasil com o seu single de estreia intitulado Tontom Perigosa. Apesar de todo o sucesso, ela revela ter inseguranças provocadas por nervosismo.

Em entrevista à Revista CARAS, a também atriz explica que a energia dos fãs mudam todo o cenário de negatividade que atravessa o seu caminho. Ela também abre o jogo sobre o apoio da família famosa sobre sua carreira.

"Quando você está ali, cantando para as pessoas, você está se expondo ao vivo, então dá um nervoso, um frio na barriga, mas a coisa mais gostosa que tem é estar no palco. Quando vou fazer um show, dias antes fico meganervosa, achando que sou horrível, que não vou conseguir e, no dia do show, não sinto nervoso nenhum. É engraçado como a energia das pessoas me move", conta.

Subir ao palco para entregar um show de arte e talento já não é mais uma questão para a jovem artista. Segura de si e certa de que quer viver de música, ela nega ter sido influenciada a seguir na vida pública e fala sobre a liberdade para ser quem é.

"O principal conselho não foi algo que eles me disseram, mas algo que vejo na vida, que é essa liberdade que os meus pais têm de criar e de inventar. Eles sempre passaram isso para mim. Eu tenho direito de criar o que eu quiser e o que der na telha."

Filha do também diretor de TV Mauro Farias, ela diz que está trabalhando para construir sua história na música. Para isso, ela pretende entregar novos trabalhos ainda mais impactantes. "Tenho vontade de criar minha própria identidade", afirma a famosa.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TONTOM:

