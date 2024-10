Ticiane Pinheiro leva filha Manuella para festa de Halloween

Ticiane Pinheiro levou a filha Manuella, de cinco anos, para uma festa de Halloween e a pequena esbanjou fofura com um look todo preto

Neste domingo, 6, Ticiane Pinheiro aproveitou o tempo livre para curtir uma festa de Halloween com a filha Manuella, de cinco anos, fruto de seu casamento com César Tralli.

As duas marcaram presença em uma festa que aconteceu na Zona Sul de São Paulo e fizeram questão de posar para os fotógrafos que estavam presentes no local.

As duas arrasaram com looks na cor preta para combinar com o tema da festa e Manu esbanjou fofura ao distribuir sorrisos no evento.

Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella, de 15 anos, fruto do seu antigo casamento com Roberto Justus.

Explicação

Ana Hickmann oficializou o noivado com Edu Guedes no último dia 14 de setembro em Araras, no interior de São Paulo. A apresentadora do Hoje em Dia reuniu familiares e pouquíssimos amigos próximos para celebrar a nova fase da vida amorosa. Eles ficaram noivos em junho, após alguns meses de namoro.

Ticiane Pinheiro, amiga pessoal da estrela, revelou que não foi convidada para o noivado. Ela tornou pública a informação após questionamentos de fãs sobre sua ausência na festa, o que intrigou também a imprensa especializada.

Procurada pela CARAS Brasil, Hickmann, por meio da sua equipe, explica que a decisão em não chamar a esposa de César Tralli para seu noivado com o apresentador da RedeTV! se deu pelo fato de que a celebração foi intimista, contando apenas com um almoço especial.

"Foi um almoço para poucos convidados, apenas para familiares e padrinhos", disse. "A Ana admira e tem uma ótima relação com a Tici", explica a equipe da apresentadora em seguida.

A famosa usou um vestido branco luxuoso feito sob medida para ela, com 100 mil pérolas que foram bordadas a mão. O modelito tem assinatura da estilista Letícia Manzan, que optou por colocar uma saia mais longa na parte de trás e na frente uma mais curta.

A famosa deve subir ao altar em breve e, desta vez, a festa deve contar com um número superior de convidados. Diferente do noivado, Ana Hickmann deve chamar seus amigos mais próximos que não foram convidados como padrinhos.

Na nova vida de casada, a apresentadora deve morar em outra residência. Atualmente ela vive em uma mansão em Itu, no interior de São Paulo. Ela, no entanto, colocou o imóvel à venda em uma imobiliária especializada em imóveis de luxo.