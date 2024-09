Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert provam que há paz entre ex e atual

Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert já provaram que não têm rivalidade em sua relação e se tornaram exemplo de maturidade para internautas

Ex-mulher de Roberto Justus (69), Ticiane Pinheiro (48) e, atual esposa do empresário, Ana Paula Siebert (36), já provaram que não existe rivalidade alguma em sua relação. As duas descartam desavenças e mostram que a boa relação se estendeu até para as filhas, Manuela (5) e Vicky (4).

A amizade entre as duas se tornou assunto ao longo deste final de semana, com a festa de aniversário de Rafaella Justus (15), fruto da relação da apresentadora e do empresário. No dia especial, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert posaram juntas e arrancaram elogios de internautas .

"Que lindo essa cumplicidade e respeito que há entre mãe e 'boadrasta'", escreveu uma. "Imaginando a sorte que essa menina tem. Ela tem mãe, pai, madrasta e padrasto e irmão que a amam tanto", disse outra. "O mais lindo da festa é a união da família tudo junto isso é raro… maturidade de todos", pontuou ainda uma terceira.

Na última quinta-feira, 29, dia do ensaio geral da festa de Rafaella, a influenciadora e a apresentadora mostraram que suas filhas estavam se divertindo juntas. Em um registro do Instagram, Ana Paula flagrou o momento em que Vicky, sua filha com Justus, estava retocando a maquiagem de Manuela, fruto da relação de Ticiane e César Tralli (53).

Na manhã da sexta, 30, a ex-atriz ainda compartilhou uma carta que recebeu de Ana Paula e se emocionou. "Acabei receber flores e um cartão tão lindo da Paula, que eu não consigo ler para vocês, senão vou chorar", disse Ticiane.

"Que seja uma noite de felicidade, abraços, sorrisos e muito funk, como ela [Rafaella] quer. Que a gente tenha muitos momentos para aplaudí-la, sempre! Amo a Rafa demais. Contem comigo para tudo que precisarem, sempre. Obrigada por sempre confiar em mim para estar ao lado dela. Beijos, Paula", escreveu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TICIANE PINHEIRO: