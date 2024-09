Tiago Abravanel explica casamento aberto com o marido: 'Não é bagunça'

Junto com Fernando Poli há quase 10 anos, o ator Tiago Abravanel contou que o relacionamento aberto com o marido possui acordos

O ator Tiago Abravanel participou do programa 'Sobre Nós Dois', do GNT, e falou um pouco sobre a relação aberta com o marido, o produtor Fernando Poli. Juntos desde 2015, o casal subiu ao altar em 2022, em uma cerimônia realizada em São Paulo.

Sem timidez, Tiago abriu o jogo e explicou como funciona o acordo entre os dois. "A gente tem momentos que a gente escolhe, de repente entra alguém. De repente a gente vai fazer uma brincadeira ali e ali. Os acordos e diálogos são sempre necessários acontecer", iniciou ele.

"Às vezes um acordo que hoje é uma coisa, amanhã pode não ser. Então, por isso, que não é bagunça e, porque o povo acha que relação aberta é pegar qualquer um. Não é exatamente assim! Cada um tem o seu acordo e depende do casal", continuou Tiago Abravanel.

Em seguida, o neto de Silvio Santos (1930-2024) ressaltou que o casal disposto a viver um relacionamento aberto deve estar alinhado ao tomar a decisão. "O problema é que às vezes as pessoas acham assim: ‘O meu relacionamento não está dando certo. Vamos abrir?’. Isso não resolve! Não resolve a relação abrir o relacionamento, muito pelo contrário, vocês têm que estar muito alinhados", completou ele.

Fernando Poli, por sua vez, concordou com a declaração de Tiago Abravanel e acrescentou: "É tipo ter filho para relação resolver". Durante o Carnaval deste ano, o ator puxou uma multidão pelas ruas com seu bloco na zona sul da capital paulista e defendeu o amor livre.

"Meu marido me apoia beijando também, então vai se f*der quem está me julgando", disse Tiago Abravanel, na ocasião, de acordo com o portal Terra.

Tiago Abravanel exalta Silvio Santos em homenagem emocionante

Recentemente, Tiago Abravanel emocionou os seguidores ao realizar uma homenagem ao avô, o apresentador Silvio Santos. O ícone da TV brasileira faleceu aos 93 anos no dia 17 de agosto.

Em seu Instagram oficial, Tiago publicou um longo texto em espécie de ‘carta aberta’ mencionando o grande legado deixado por Silvio, além de ressaltar o quanto o veterano era ligado à família. Ele iniciou a homenagem com a clássica frase 'Eu só acredito vendo'.

O neto de Silvio Santos ainda falou sobre o carisma e a longa carreira do apresentador na TV brasileira; confira mais detalhes!