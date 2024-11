Thiago Pantaleão abraça nova fase e confessa sobre críticas: 'Luto constantemente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Pantaleão analisa transformações em sua carreira ao longo dos anos e confessa como lida com as críticas nas redes sociais

Com 2 anos de carreira no cenário musical, Thiago Pantaleão (27) se tornou um nome bastante comentado no pop nacional e vem chamando atenção pelo seu estilo musical, talento e ousadia. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor analisa sua trajetória na arte e confessa sobre como lida com os comentários negativos nas redes sociais: "Luto constantemente".

Thiago Pantaleão é nascido em Paracambi, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, na região do Vale do Café e, para além da música, também sempre se posiciona sobre questões sociais, onde já declarou que gostaria de usar sua história para inspirar outras pessoas.

Como um artista membro da comunidade LGBTQIAPN+, o cantor avalia o atual cenário musical e reforça que música é uma forma de arte universal e deve servir para unir as pessoas:"Acho que da mesma forma que houveram avanços, também houveram retrocessos".

"Sinto que existe um público muito aceito, unido e disponível para diversidade na música. Um público que apoia mais artistas pretos e LGBTQIAPN+. Algo de identificação mesmo, de se enxergar naquele cantor ou naquela história que está sendo contada, mas quando mais esse público se une, mas eu sinto que o público contrário se afasta, mais bota para fora seus preconceitos. É quase que um efeito gangorra, o que é criminoso. Música não é sobre isso. Música é universal, é para todos e para todos, não é segregação", declara.

'LUTO CONSTANTEMENTE'

Nos últimos anos, Thiago Pantaleão vem se destacando no cenário musical, o cantor analisa sua trajetória na arte e confessa como lida com o sucesso e também com os comentários negativos sobre o seu trabalho.

"Eu comecei em 2022 e já conquistei coisas que pensei que levaria uma vida toda para conseguir, como por exemplo o show no Rock In Rio. Foi uma vitória gigante. Já cantei com Preta Gil, Anitta, Gloria Groove, Lexa e tanta gente gigante no mercado. Fui notado pelo Lil Nas X e virei notícia lá na gringa. Eu sou realmente abençoado, pois tudo está dando muito certo", confessa.

"O que eu não faria de novo... é algo que eu luto constantemente, mas eu sei que a opinião dos haters não pode me abalar e me deixar influenciar. É muito complicado quando você começa a receber uma chuva de mensagens positivas, que validam o seu trabalho, ao mesmo tempo que vem também uma chuva de mensagens completamente opostas que desmerecem sua arte, seu talento, seu esforço e até seu merecimento. Isso abala a saúde mental de qualquer um e eu procuro sempre o equilíbrio", complementa.

'SIMBOLIZA UM NOVO MOMENTO'

Recentemente, o cantor lançou a segunda parte do seu disco Nova Era, a produção já está disponível em todas as plataformas digitais. A capa desse lançamento foi bastante comentada nas redes sociais e Thiago Pantaleão explica o que quis transmitir ao público com a escolha dessa identidade.

"É uma capa que simboliza um novo momento que eu estou vivendo, tanto na parte musical mas também na parte visual. Ela parece simples, mas causa um impacto. Eu estou despido de qualquer máscara, pois são músicas muito sensuais mas também vulneráveis. E um detalhe que as pessoas não sabem é que a balaclava foi tricotada pela minha mãe", finaliza.

