Thelma Assis se junta à ONG para atender comunidades ribeirinhas do Pará

Médica e campeã do BBB 20, Thelma Assis embarcou para expedição que atende a população das comunidades ribeirinhas do Pará

Thelma Assis está levando sua experiência médica para ajudar comunidades ribeirinhas do Pará, em parceria com a ONG Zoé. Médica e campeã do BBB 20, Thelminha - como é chamada pelos fãs - integra uma equipe de voluntários que percorre áreas vulneráveis da região, oferecendo atendimento médico e assistência. A próxima parada será a Terra Indígena Bragança, lar do povo Munduruku. As informações são do Gshow.

A expedição, que é a 31ª organizada pela ONG, reúne cerca de 30 voluntários, incluindo médicos, enfermeiros, acadêmicos e equipe de apoio. Até o dia 8 de dezembro, o grupo estará no Hospital Municipal de Belterra (HMB), realizando aproximadamente 400 atendimentos. Entre os serviços oferecidos estão cirurgias gerais (como de hérnia e vesícula), ginecológicas, dermatológicas, consultas clínicas e exames de ultrassom, além de orientações em primeiros socorros.

As comunidades ribeirinhas dos rios Tapajós e Baixo Amazonas, assim como o povo indígena do Pará, uma das regiões mais carentes de médicos no Brasil, são o foco principal dessa missão.

Thelma faz alerta após diagnóstico de câncer raro da mãe

Recentemente, a ex-BBB e médica ThelmaAssis dividiu com o público um momento delicado na saúde da mãe, Yara. Em junho deste ano, ela contou que a matriarca foi diagnosticada com um câncer raro de timo, uma glândula na frente do coração.

Desde a descoberta do tumor, Thelma reforça o quanto é importante realizar exames de rotina. De acordo com a profissional de saúde, foi exatamente dessa forma que dona Yara soube da doença, em janeiro deste ano.

Em entrevista à 'Quem', a campeã do BBB 20 ressaltou que a mãe foi salva pela medicina preventiva."O caso da minha mãe foi um verdadeiro livramento. Porque se ela demorasse mais um pouquinho para a diagnosticar, talvez fosse tarde demais", disse Thelma Assis.

Ao longo do bate-papo, a médica falou novamente sobre a importância de passar por avaliações de rotina."A medicina preventiva é algo que tem que fazer parte do hábito de vida das pessoas. Você tem que colocar na sua agenda, nos seus objetivos... Dá uma olhada com cuidado na sua saúde", aconselhou ela. Veja o relato completo!