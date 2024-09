Thati Lopes abre a intimidade e confessa sobre vida amorosa: 'Não sou muito de mostrar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Thati Lopes fala sobre relacionamento com George Sauma e confessa como lida com críticas

Desde que a atriz Thati Lopes (34) e o ator George Sauma (35) anunciaram o relacionamento, frequentemente o casal é visto em momentos românticos e rendem alguns registros amorosos. Apesar disso, os dois são bastante reservados com relação à vida pessoal. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre sua intimidade ao confessar como lida com exposição nas redes sociais: "Não sou muito de mostrar".

A atriz anunciou seu noivado com George no mês de junho. Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em agosto de 2023 após irem juntos a uma sessão de teatro no Rio de Janeiro. Thati Lopes é discreta com relação a sua vida pessoal e reforça que não gosta muito de expor sobre sua rotina ao lado de George, mas se sente confortável em compartilhar alguns registros com o amado.

"Simplesmente é! Somos! Porque coloco o George nesse bolo do ausente da rede também. Não sou muito de mostrar o dia a dia. Me dedico para publicidade e divulgação de trabalhos. Porém, nossos vídeos cantando no piano ficam tão lindos que não tem como não postar", confessa.

Sobre as críticas nas redes sociais, Thati Lopes menciona que recebe muito carinho por parte dos admiradores do seu trabalho. Por outro lado, a humorista também é alvo de críticas, mas afirma que sempre filtra se são comentários construtivos ou não.

"Acho muito legal receber mensagens positivas. A pessoa se deu ao trabalho de entrar no meu perfil e mandar uma mensagem porque aquilo tocou ela de alguma forma. Nossa! Alegra meu dia. Ao vivo então… olhando no olho fica melhor ainda", declara.

"O hater não vai fazer o mesmo no olhando no olho, mas quando me deparo com alguma coisa me sinto muito tranquila com isso também. Sempre vai ter. E posso não concordar né. Ou sim! Aí tento melhorar na próxima", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE THATI LOPES NAS REDES SOCIAIS: