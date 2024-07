Thales Bretas exibe corpo sarado após retiro espiritual

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, retornou de um retiro espiritual e exibiu seu corpo sarado em fotos compartilhadas nas redes sociais

Em suas redes sociais, Thales Bretas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 19, o dermatologista publicou em sua conta no Instagram algumas fotos durante um retiro espiritual.

Nas imagens, Thales aparece sem camisa, o que evidenciou a sua ótima forma física. "Banho de gelo, exercícios de respiração, renovar o corpo e a alma. Obrigado pelo retiro maravilhoso. Me sinto pronto", escreveu o viúvo de Paulo Gustavo, humorista que morreu devido à complicações causadas pelo Covid-19 em 2021. Com Paulo, Thales teve os filhos Romeu e Gael, de quatro anos.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Espero que esse seu novo ciclo venha com muita luz, amor e gratidão! Foi uma honra poder te proporcionar essa experiência", escreveu o responsável pelo retiro.

Homenagem

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, escreveu um texto para falar sobre os três anos sem o marido, que morreu em 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. "04/05. Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer. Mas o fato é que eu aprendi ao longo desses três anos, é que ele está e estará sempre aqui. Esse agora sou eu", começou.

O médico disse que a morte de Paulo não foi superada: "Me transformou pra sempre, como um nascimento. Enquanto o nascimento é a promessa de um novo mundo que se revela aos poucos, a morte é a certeza de que um mundo acabou abrupta e definitivamente. Pessoas me perguntam como consegui “superar” ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura. Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência. Na saudade. Na adaptação dos planos. É fato que, pra quem fica, a vida continua", prosseguiu.