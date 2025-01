Textão de Yuri Lima para Iza vira piada na web: 'Neymar fez escola'

Yuri Lima publicou declaração agradecendo Iza por perdão após traição e internautas ironizaram texto do jogador de futebol

Nesta quarta-feira, 1, Yuri Lima (30) postou uma declaração para Iza (34), com quem tem uma filha, em seu feed do Instagram. O jogador de futebol escreveu um texto agradecendo à cantora por perdoar seus erros e reatar o romance com ele após traição. Na web, o textão virou piada: "Neymar fez escola", escreveu um perfil.

Arrependido

A declaração de Yuri foi feita para marcar a data de dois anos ao lado de Iza — tempo que quase foi reduzido após a descoberta de um caso do jogador durante a gravidez da cantora. O texto acompanhou uma foto de Iza grávida da pequena Nala, que hoje está com dois meses.

"Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", começou.

Na sequência, Yuri escolheu não ignorar seus erros e falou sobre estar arrependido. "Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas", compartilhou.

Repercussão na web

Nas redes sociais, a declaração gerou comentários de diversos tipos. Alguns internautas criticaram o perdão da famosa e outros afirmaram entender a decisão, principalmente com a pequena Nala envolvida na equação amorosa.

Mesmo assim, o textão não escapou das piadas: "Cada um faz o que quer da própria vida, mas a pataquada que a Iza fez de expor a traição do Yuri Lima pra agora ele postar textão agradecendo o perdão dela foi de cair o c* da bunda, viu", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Outro internauta brincou com a exposição da traição: "O caso Iza e Yuri Lima nos ensina que, caso você tome um chifre, tente não envolver todo o Brasil", recomendou.

yuri lima postando texto pra iza e agradecendo por ter perdoado a traição pqp o neymar fez escola mesmo — tai (@tainaconde) January 2, 2025

avisa pra isa que na próxima vez que ela pegar conversa do yuri lima chamando outra amante de a melhor mulher que ele já teve não adianta postar vídeo no instagram de novo — ؘ (@lewsgod) January 2, 2025

eu JAMAIS perdoaria uma traição, mas entendo completamente a decisão da iza. mãe sempre pensa no filho em primeiro lugar e é isso que ela está fazendo, não quer que a filha cresça sem pai. que sejam muito felizes e que o bosta do yuri lima não apronte de novo https://t.co/x4yJZPjZ9i — paola (@biebesornah) January 2, 2025

Leia também: Iza revela como é a relação de Yuri Lima com a filha: 'Fez uma escolha'