Tatuagem de Angelina Jolie revela ligação especial com a filha mais nova

A atriz Angelina Jolie, que é conhecida por suas tatuagens marcantes, revelou que possui uma tatuagem em conjunto com a filha Vivienne

Angelina Jolie revelou um detalhe emocionante sobre a relação com sua filha mais nova, Vivienne. Em nova entrevista, a atriz contou que ambas fizeram tatuagens iguais, reforçando os laços de mãe e filha. A escolha da tatuagem surgiu logo após as duas trabalharem juntas na produção do musical da Broadway The Outsiders, onde Jolie atuou como produtora e Vivienne, de apenas 16 anos, como assistente.

A tatuagem que mãe e filha compartilham traz a frase “Stay Gold”, em referência ao musical, e representa um significado especial para as duas. "Recebi 'Stay Gold' com minha filha Viv durante nosso tempo com The Outsiders. Significa muito para nós separadamente e juntas", revelou Jolie.

A atriz ainda mostrou a tatuagem no antebraço durante a estreia da peça, em abril, adcionando mais um desenho para sua coleção de tattoos ao longo dos anos. No entanto, o local exato da tatuagem de Vivienne não foi revelado.

Jolie mencionou em outra entrevista que compartilha com alguns de seus filhos um pássaro tatuado, um símbolo profundo e pessoal que marca sua conexão familiar. Em junho, Angelina apareceu no Tony Awards ao lado de Vivienne, exibindo sua nova tatuagem de pássaro no peito.

Embora o significado por trás da tatuagem seja pessoal para Angelina, de acordo com o Instituto Naval dos EUA: “Diz a lenda que as tatuagens começaram quando sete marinheiros de um navio chamado Swallow [Andorinha] tatuaram cada um uma andorinha no peito para marcar seu motim. A tradição, porém, geralmente afirma que uma tatuagem de andorinha é usada para medir a distância que um marinheiro viaja. Originalmente, uma andorinha era ganha a cada 5.000 milhas náuticas”.

Após acidente do filho, Angelina Jolie contrata cirurgião especializado para rapaz

Angelina Jolie não está medindo esforços para que a recuperação de seu filho Pax, de 20 anos, seja a melhor possível. A atriz contratou os melhores cirurgiões plásticos do mundo, incluindo o “papa da cirurgia plástica” para remover a cicatriz que ficou no jovem após um acidente de moto elétrica.

Segundo o jornal Daily Mail, ela está focada nisso: “A Angie queria ter certeza que o Pax não vai ficar com uma cicatriz horrível no rosto, então ela foi atrás dos melhores cirurgiões plásticos de Los Angeles”, contou uma fonte próxima a família.