Nas redes sociais, a atriz Tássia Camargo falou sobre a saudade que sente da filha, Maria Júlia, que morreu com dois aninhos

Tássia Camargo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para prestar uma comovente homenagem à filha, Maria Júlia. A menina morreu quando tinha apenas dois anos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma montagem com três fotos da herdeira e falou sobre a saudade que sente dela. "#tbt da saudade da minha estrelinha mais brilhante. A Maria Júlia, a minha eterna filha onde quer que esteja. #filhaamada #anjodourado #saudade", escreveu a famosa.

Nos comentários, Tássia recebeu o carinho dos internautas. "Anjinho lindo", disse uma seguidora. "Com certeza está em um lugar bem melhor que o nosso, onde algum dia vamos todos nos reencontrar", escreveu outro. "A saudade é grande e dói, mas com a certeza que um dia vocês irão se reencontrar e se abraçar como nunca", falou uma fã.

A filha de Tássia morreu no dia 14 de janeiro de 1996, vítima de uma doença rara, a rubéola congênita tardia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tássia Camargo (@tassiacamargo)

Tássia Camargo diz que Pelé a ajudou quando a filha morreu

A atriz Tássia Camargo fez uma homenagem de despedida para o ex-jogador de futebol Pelé, que morreu aos 82 anos. Em suas redes sociais, ela relembrou o apoio que recebeu do ex-atleta quando viveu uma das maiores dores de sua vida: a perda da filha, que tinha dois anos.

"O que falar do Rei Pelé? Assisti muitos jogos do Pelé em preto e branco na TV. NUNCA imaginei um dia ser sua amiga. Falar tanto... Não só o rei do futebol, mas como amigo que ajudou-me muito psicologicamente na morte da minha filha Maria Júlia. Disse-me: "Pratique futebol feminino". Foi o que fiz. Um dia, numa partida no meu condomínio no condomínio NOVA Ipanema, na Barra da Tijuca, estava lá ele a assistir. Apenas para dar-me força", disse ela. Confira o relato completo!