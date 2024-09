Suposto valor do cachê de João Guilherme vem a público e impressiona

Segundo colunista, João Guilherme está acumulando fortuna com publicidades em eventos; descubra o suposto valor do cachê do filho de Leonardo

João Guilherme marcou presença no Rock In Rio no último final de semana. Além de chamar atenção com seus looks extravagantes, o ator também impressionou com outro detalhe em sua aparição. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, o ator teria recebido uma verdadeira fortuna para participar de eventos como os shows no Rio de Janeiro

Assim como diversas outras celebridades, João Guilherme participou do festival como convidado de algumas marcas. De acordo com informações divulgadas por Lucas Pasin, ele fechou duas parcerias durante o evento e recebeu um montante considerável, estimado em 200 mil reais por cada uma das ações de publicidade em meio aos shows de música.

Filho do cantor sertanejo Leonardo, o cachê do ator costuma variar entre 100 e 200 mil reais, dependendo do tipo da parceria. No entanto, o colunista destacou que os valores podem ser ajustados, com possíveis descontos se a parceria se prolongar. Vale destacar ainda que João Guilherme compareceu ao evento ao lado de Bruna Marquezine.

Além disso, João Guilherme e Bruna Marquezine, que assumiram o romance recentemente, teriam feito algumas exigências para marcar presença no festival. Segundo Pasin, o casal decidiu não dar entrevistas juntos e conversar com os jornalistas de forma individual. Eles também pediram para revisar as perguntas da mídia antes do evento.

Ainda de acordo com o colunista, essas exigências partiram de Marquezine, que segue um 'planejamento de imagem' e evita expor detalhes de seu relacionamento ao público. 'Se dependesse do João Guilherme, não haveria essas exigências. Ele é bem mais tranquilo', revelou uma fonte próxima em entrevista ao Splash.

Além de chamar atenção com o suposto valor de seu cachê, João Guilherme, que é dono de um estilo autêntico e cheio de atitude, dividiu opiniões com a roupa escolhida para o momento. O famoso, que já causou por conta de seus croppeds, agora deu o que falar com suas botas de grife e lenço amarrado na cabeça; confira o look do filho de Leonardo!