Sula Miranda relata prejuízo após ser assaltada em plena luz do dia: ‘Sensação de impotência’

Em entrevista à CARAS Brasil, cantora Sula Miranda relata momentos de terror ao ser assaltada em São Paulo

Sula Miranda (60) foi assaltada por um homem da gangue da bicicleta em uma área nobre de São Paulo, na última segunda-feira, 2. A irmã de Gretchen (65) teve o aparelho celular roubado enquanto estava na porta de uma emissora de TV prestes a gravar uma matéria com a apresentadora Claudete Troiano (70).

Em entrevista à CARAS Brasil, a Rainha dos Caminhoneiros conta que teve prejuízos profissionais ao ter o celular roubado. De acordo com a cantora, contatos empresariais importantes estavam todos no aparelho levado por um homem.

"Essa situação de ser realmente assaltada à luz do dia é bem complicada porque a gente fica com a sensação de impotência, é tudo tão rápido que você não consegue nem raciocinar na hora que acontece, você só se vê ali sem o seu bem, e independente do bem como valor material, o mais complicado é tudo, é a minha agenda, por exemplo, já há dois dias que tudo aconteceu ainda estou até agora [sem comunicação completa]. Estou tendo que pedir para as pessoas entrarem em contato comigo, eu não lembro tudo que estava na minha agenda de trabalho, porque aquele meu celular era um celular de trabalho", relata.

Sula não tem esperanças de recuperar o celular de última geração. Apesar da frustração de ser assaltada em plena luz do dia, a artista diz que toma todos os cuidados necessários quando deixa sua casa para andar nas ruas da capital.

No aparelho roubado por um homem ainda não identificado pela polícia, a cantora não tinha aplicativo de banco ou nenhum cartão de crédito atrelado a qualquer outro APP de compra.

"Graças a Deus por um lado, agora o transtorno da agenda, dos contatos é grande, mas eu não ando com o meu celular que tem aplicativo de banco, as coisas mais assim que a gente realmente já sabe que infelizmente não pode estar pra lá e pra cá, em São Paulo principalmente, com o celular, com todos. aplicativos", conclui.