Sthefany Brito celebra vale night com o marido: 'Fugidinha'

Em suas redes sociais, Sthefany Brito mostrou que conseguiu dar uma escapadinha no meio da semana para jantar com o marido

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de cinco meses.

Ao que parece, a atriz e o marido conseguiram uma folguinha dos filhos para curtir um momento a dois em pleno meio da semana.

Sthefany publicou uma foto em que Igor aparece sorridente na mesa de um restaurante e celebrou o momento. "Uma fugidinha no meio da semana, só nós dois", escreveu ela.

Maternidade

A atriz Sthefany Brito falou mais uma vez sobre a decisão que teve, de deixar o filho mais velho, Enrico, de quatro anos, escolher os temas das festas de mesversário do irmão, Vicenzo. Em sua rede social. a famosa compartilhou a experiência e se mostrou muito contente com o resultado.

Após cinco meses, a atriz comentou que foi a melhor coisa que fez, já que ela que teria que optar pelas decorações e o herdeiro ficou responsável por isso, escolhendo sempre um super-herói que ele curte. Dessa maneira, as festinhas têm sido um sucesso.

"Vocês nem imaginam o tamanho da minha felicidade de ver essa carinha! Melhor coisa que eu fiz foi ter deixado ele escolher todo mês um super herói para ser o tema do mesversário do irmão. Eu teria que escolher de qualquer jeito, e dessa forma ele se sente super importante e aproveita tanto!", disse o que aconteceu.

Ainda nos últimos meses, Sthefany Brito rebateu críticas após ter exibido o segundo mesversário do caçula. Na ocasião, a pessoa criticou a liberdade que a atriz deu para Enrico e alegou que o tema era "pesado" para um bebê.

É bom lembrar que, quando Enrico conheceu o irmão, ele acabou tendo uma crise de ciúmes e Sthefany Brito deu detalhes do episódio complicado. "Foi mais um caos, mais uma crise de ciúmes, não queria que minha mãe segurasse o Vicenzo, queria que colocasse ele no berço, aí ele subiu no berço, mas enfim aí depois o Igor conseguiu levar ele um pouco para a rua, para passear... Foi muita informação", disse um pouco do que aconteceu.

