Sthefany Brito relembra descoberta da primeira gravidez: 'No susto'

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 12, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs.

Uma internauta quis saber como a famosa descobriu que estava grávida pela primeira vez. "Descobri já com oito para nove semanas. Como foi no susto, eu não achava que estava grávida. Mas andava estranha... Pegava no sono do nada sem perceber. Menstruação estava atrasada, mas isso nem era tão anormal para mim porque nunca fui muito regulada. E aí meu peito estava enorme e começou a ficar dolorido, esse foi o sintoma que mais achei estranho", começou ela.

Em seguida, Sthefany afirmou que a descoberta aconteceu por meio de um ultrassom. "Comecei a desconfiar, mas tinha quase certeza absoluta que não estava grávida. Tanto que não fiz teste de gravidez. Fui na minha médica e ela me pediu para fazer um ultrassom. Lá fui eu sozinha, afinal eu tinha quase certeza que não estava grávida. Fiquei em choque quando ouvi: 'Parabéns, mamãe. Olha seu neném ali'", concluiu.

Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de cinco meses.

Segunda gestação

Na terça-feira, 11, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e uma internauta quis saber quanto tempo ela demorou para engravidar pela segunda vez.

"Uns seis meses. Confesso que já estava ficando bem angustiada porque estava achando que estava demorando muito. E quando relaxei e parei de tentar como antes, descobri que estava grávida. Nós íamos viajar, fiz teste um mês antes e deu negativo. Fiquei bem triste, mas ali decidimos que seria quando Deus quisesse", começou ela.

Em seguida, Sthefany contou que descobriu a gestação durante a viagem. "Pensei que seria até melhor não estar grávida porque poderia aproveirar mais a viagem, beber vinho, esquiar. Lá me senti estranha e fui fazer um teste que deu positivo. Mal podia acreditar, Deus é bom demais. No tempo dEle, tudo é perfeito", concluiu.

