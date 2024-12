Sophia Valverde desabafa sobre falta de salário e pede ajuda: ‘Estou precisando’

Atriz participou de novelas no SBT e atualmente faz lives no TikTok para conseguir se manter financeiramente; Veja fala de Sophia Valverde

Sophia Valverdedeu o que falar ao entregar que o alto número de lives que têm feito no TikTok nos últimos meses, possui um motivo forte: se estabelecer financeiramente. A atriz que já participou de novelas do SBT como As Aventuras de Poliana, Poliana Moça, Chiquititas e Cúmplices de um Resgate, contou que não recebe mais cachê da emissora e por isso está dedicada a se estabelecer na web.

Em uma das lives do TikTok, a artista explicou aos seguidores o motivo de realizar tantas transmissões ao vivo ao longo do dia: "Eu faço [as lives] realmente porque eu preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando (...) Então é isso, gente".

"Às vezes eu ganho mais [com as lives] do que um filme. Mas eu realmente estou precisando. Porque não tem salário. Sou só eu e minha mãe", acrescentou. Em 2014, Sophia Valverde estreou no SBT como a personagem Maria em Chiquititas e, desde então, ganhou novos papéis de destaque em outras emissões.

Em 2023, ela encerrou sua parceria com a emissora e passou a dedicar-se à carreira de atriz para produções cinematográficas, como As Aventuras de Poliana - O Filme (2023), Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (2024) e Missão Porto Seguro (2025). Além disso, Sophia Valverde já trabalhou como dubladora na animação Dalia e o Livro Vermelho.

Com o fim de sua parceria com o SBT, a atriz tornou-se também criadora de conteúdo e vem usando as redes sociais para fazer publicidade. Somente no último ano, ela anunciou o lançamento de duas clínicas de estética, uma papelaria, uma clínica odontológica, um salão e uma empresa de guia de turismo.

Leia na íntegra na Contigo!