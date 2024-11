Sofía Vergara confunde fãs com desenho peculiar na perna: 'É tatuagem?'

A atriz colombiana Sofía Vergara é mundialmente conhecida pelo trabalho na série de comédia norte-americana Modern Family

A atriz colombiana Sofía Vergarainstigou a curiosidade de seus 35 milhões de fãs no Instagram ao compartilhar imagens em que há um desenho gigante em seu joelho. Nas fotos, a artista de 52 anos posou em um sofá enquanto fixava o olhar nas lentes do fotógrafo.

Com o vestido jogado para o lado, a estrela da série Modern Family (2009-2020) exibiu as pernas e, mostrou também, um desenho em tom preto. Muitos internautas e até veículos da imprensa internacional apostaram como sendo uma tatuagem.

Entre os elogios, vários curiosos especularam o que seria a marca. "Você fez uma tatuagem no joelho?", perguntou um. "Isso é uma tatuagem", se impressionou outro.

Confira, a seguir, o desenho presente na perna direita de Sofía Vergara:

Atriz colombiana Sofía Vergara deixa os fãs abismados com marca curiosa na perna - Foto: Reprodução/Instagram

Afinal, é uma tatuagem?

Na verdade, a provável resposta para o desenho intrigante tem a ver com a cirurgia que a famosa fez no local recentemente. A marca se assemelha a um tipo de fita especial usada para auxiliar na recuperação de uma lesão, ao dar mais estabilidade e trazer alívio na dor. Sofía parece ter optado por um modelo bastante estilizado para dar um charme a mais em seu figurino — e confundir a galera.

O que aconteceu?

Em maio deste ano, Vergara expôs fotos ao lado do então namorado, o cirurgião Justin Saliman, que foi responsável pela sua operação no joelho. "Se você fizer uma cirurgia no joelho, certifique-se de conseguir um médico bonitão que dormirá com você naquela noite!!!!", divertiu-se na legenda. "Amo você, Dr. Justin".

O cirurgião Justin Saliman e a atriz Sofia Vergara - Foto: Reprodução/Instagram

Mas o romance parece ter esfriado... No mês passado, em entrevista à Us Weekly, ao ser questionada se ainda considerava Nova York um bom lugar para namorar, ela afirmou: "Totalmente. Na verdade, eu estava falando sobre isso ontem, porque agora estou solteira, então...", anunciou, antes de se corrigir: "meio solteira, enfim", concluiu, aos risos. Sem explicar, ao certo, o que isso significava.