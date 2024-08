Silvio Santos foi o maior comunicador da TV brasileira: Veja cinco momentos que comprovam

CARAS BRASIL lista cinco motivos que comprovam Silvio Santos como o maior comunicador da TV

Silvio Santos (1930-2024) faleceu aos 93 anos neste sábado, 17, após complicações por uma infecção da influenza H1N1. O apresentador e fundador do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há duas semanas. Protagonista de uma história de sucesso, o comunicador foi consagrado pelo Brasil como o maior de todos os tempos. A CARAS Brasil lista cinco momentos que mostram o por que ele é digno de todo o reconhecimento.

1 - Salvou a Globo da falência

Famoso, também, como dono do SBT, Silvio Santos foi responsável por livrar a Globo de fechar as portas. Isso porque, em 1966, o empresário passou a trabalhar na TV Paulista, então de propriedade da emissora carioca, quando anos depois passou a pagar uma quantia milionária para ter o seu programa no ar.

Mesmo com críticas internas de diretores, Silvio teve contrato renovado em 1971. Roberto Marinho, dono da TV, foi grato ao marido de Íris Abravanel por emprestar dinheiro para pagar salários atrasados de funcionários.

2 - Empresário

Apresentar não bastava para Senor Abravanel, nome de batismo do ícone da TV. Ele também atuava como empresário e tinha o sonho de fundar a sua própria TV. Foi quando em 1972 comprou parte das ações da Record através de Joaquim Cintra Gordinho, o que resultou na sua saída da Globo anos depois após descoberta.

3 - Dono do SBT

Em 1981, Silvio deu a volta por cima e fundou a sua própria TV. Desde então, passou a desenhar grade de programação e apresentar programas sem restrição de ideias. O empresário, que começou como camelô, passou a incomodar a Globo na audiência e fez história com os memoráveis programas de auditório e a criação ds Casa dos Artistas.

4 - Visão de talento

Senor foi responsável por lançar grandes nomes ao estrelato, como Maisa Silva, Celso Portiolli e Eliana. De visão apurada, ele foi capaz de enxergar talento em artistas que atualmente o Brasil inteiro admira. No Programa Silvio Santos, hoje herdado por sua filha Patrícia Abravanel, compartilhou sorrisos e divertiu o Brasil nas noites de domingos.

5 - Gente como a gente

Diferente de outros apresentadores, Silvio Santos inovou ao comandar o programa que leva o seu nome diretamente do auditório. De carisma inquestionável, o comunicador criou gincanas e dinâmicas para interagir com a plateia e aproximar o público da TV.