Silvia Buarque avalia conquistas ao longo de quase 40 anos na arte: 'Não me iludo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Silvia Buarque celebra conquistas ao longo de sua carreira e adianta seus próximos passos na arte

O ano de 2024 está sendo de grandes celebrações para Silvia Buarque (55), onde ela marca presença no streaming, cinema e teatro. São quase quatro décadas dedicadas a arte. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebra sua trajetória e analisa conquistas ao longo dos anos: "Não me iludo".

No último mês, Silvia estreou no filme Mais Pesado é o Céu com a personagem Fátima. Uma mulher com um enredo misterioso. A atriz confessa que se preparou bastante para esse papel, mas ficou satisfeita com o resultado.

"Ela é completamente indecifrável e eu vi uma vilania nela. Olha que bonito o trabalho do ator, a gente passeia por muitos lugares até acertar e esse filme eu considero um acerto. Um pouco da contradição da Fátima. Eu acho que no final das contas ela coube direitinho em mim", declara.

Silvia Buarque também está em cartaz com a peça A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe, um grande clássico dos palcos. Além desse espetáculo, ela também faz uma participação na quinta temporada de Impuros, da Disney+.

Mesmo com esse ano repleto de grandes celebrações, Silvia Buarque confessa: "Não acho que estou em uma nova fase, eu já vou fazer 40 anos de carreira no ano que vem e tem momentos que as [produções] tem umas conjunções favoráveis. De fato, estou em um momento profissional bem legal, tem coisas pela frente no teatro, streaming, cinema, mas eu acho que dei um passo muito importante que foi produzir e atuar em A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe".

"Eu não me iludo, a carreira do ator é muito instável, então, é um bom momento, mas não me tira da minha rota, da minha percepção e conhecimento que a vida do ator é uma montanha-russa mesmo. É sem dúvidas um bom momento, mas eu quero perpetuá-lo. Eu acho que é um bom momento", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SILVIA BUARQUE NAS REDES SOCIAIS: