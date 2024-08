Silvia Abravanel revela que era para ser irmã de Carlos Alberto de Nóbrega. Saiba a história

Filha do apresentador Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel relembrou curiosidade de quando foi adotada pelo pai

A apresentadora Silvia Abravanel é filha adotiva do apresentador Silvio Santos com sua primeira esposa, Cidinha Abravanel. Há pouco tempo, ela relembrou como chegou até seus pais e revelou que quase se tornou irmã do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega.

Em entrevista no podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, Silvia contou que foi uma amiga de Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, quem ofereceu a adoção dela. Então, ela quase ficou com a família Nóbrega, mas foi para a família Abravanel.

"Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega. Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'", contou ela.

Então, ainda relembrou que chegou na família quando era muito pequena. "Eu cheguei em casa com três dias de vida. Eu tenho uma foto que eu tava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta. Amarradíssima", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

O cuidado de Silvio Santos com a primeira esposa

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, participou do documentário sobre o pai, chamado Silvio Santos - Vale Mais Do Que Dinheiro, do SBT, e relembrou o carinho do apresentador com sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira, a Cidinha. Ela contou que o pai deu todo o apoio para sua mãe quando ela ficou doente.

Silvio mandou Cidinha para fazer tratamento nos Estados Unidos. "Ela foi para Nova York e ficou seis meses lá, inicialmente sozinha, para o processo de terapias. Depois, ele trouxe minha mãe de volta para casa, no Brasil. Respeito muito meu pai por ter feito isso. Agradeço muito a ele pelo final de vida que ele deu a minha mãe. Lembro dele carregando ela no colo para sentar na mesa para comer. Ele cuidou da minha mãe de verdade", afirmou ela.

Então, ela lembrou da emoção na morte da mãe. "No dia em que ela morreu, meu pai estava acabado. Sentei no braço da cadeira dele e dei a mão para ela. Ela morreu. Ela me esperou chegar", afirmou ela. Além disso, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, amigo de Silvio Santos, contou sobre o choro do amigo após perder a primeira esposa. "Só vi o Silvio chorar duas vezes e essa foi uma delas", afirmou.