Silvia Abravanel escreve recado especial para a CARAS: ‘Obrigada'

Após o final de semana de cobertura sobre a morte de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel deixou um recado nas redes sociais de CARAS

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu a equipe de CARAS ao escrever um recado no Instagram da revista na noite de domingo, 19. Ela agradeceu pelo carinho de toda a equipe durante a cobertura do final de semana da morte do seu pai, o apresentador Silvio Santos (1930-2024).

Em um recado, ela disse: “Obrigada pelo carinho das palavras em sua homenagem. Deus abençoe a ti e a tua família”.

O comentário dela foi feito no post sobre a carta de sua família em agradecimento pelo carinho dos brasileiros com seu pai durante o luto. Na carta, a família Abravanel escreveu: "Queremos dizer para vocês que, por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel".

Filha de Silvia Abravanel falou sobre a morte do avô

O apresentador Silvio Santosfaleceu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade. Logo depois da notícia de tornar pública, uma das netas dele, Amanda Abravanel - filha de Silvia Abravanel -, se pronunciou por meio das redes sociais para lamentar a morte do avô.

Em um texto emocionante, ela falou sobre a dor da partida e a importância dele em sua vida. "Vô, nunca imaginei perder o senhor assim, pedi tanto mais tanto ao senhor meu Deus para que você pudesse ficar bem , mas sei que nem sempre as coisas são como nos planejamos mas sim como os planejamentos de Deus!! O senhor descansou, em paz e tranquilo!! Tenho certeza que viveu a vida como deveria ser vivida!!", disse ela.

E completou: "Sou grata por ter sido a primeira e a única neta formada na sua tão amada e respeitada escola Graduada, tive o prazer de te dar essa honra e continuar esse legado que o senhor construiu!! Deus que cuide do meu avô assim como ele cuidou de tantas gerações e alegrou o domingo de toda família brasileira e assim como ele sempre cuidou de toda nossa família!! Hoje descansa um rei, o tão amado e respeitado Senor Abravanel!! Que viva para sempre em nossos corações o eterno Silvo Santos!! Eu te amo vô, hoje e para sempre".