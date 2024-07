Sem camisa, João Guilherme exibe tatuagens em cliques conceituais

Em novas fotos, João Guilherme fez chover elogios de seguidores depois de mostrar as tatuagens que tem espalhadas pelo corpo

O filho caçula de Leonardo, João Guilherme, fez chover elogios nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques conceituais, nesta quinta-feira (25). Nas imagens, o artista apareceu sem camisa exibindo as tatuagens que tem pelo corpo.

"Outros retratos... Também bacanas", escreveu o artista. No total, João Guilherme deixou à mostra 13 gravuras que tem desenhadas no abdômen, braços, ombros e costas. Como look do ensaio improvisado, o ator usou uma calça jeans de cintura baixa e acessórios como brincos diferentões e três colares prateados.

As imagens ganharam o coração dos fãs e de alguns amigos famosos do artista. Pabllo Vittar, Klara Castanho e Maraisa foram algumas das famosas que curtiram o post.

Nos comentários, os admiradores não economizaram nas palavras para elogiar João Gui: "Eita, meu Deus, que gato!", escreveu um fã do artista. 'A cada dia você fica mais lindo. Como pode?", escreveu o outro. "Eu me casaria facilmente como você", brincou uma admiradora.

João Guilherme justifica ausência no aniversário do pai

Para além dos elogios na mais recente das publicações, o ator recebeu algumas críticas depois de não comparecer no aniversário de Leonardo, que completou 61 anos de vida nesta quinta-feira (25) e promoveu um grande evento na "Fazenda Talismã": "Problemático da família! Nem no aniversário do pai ele foi", disparou uma hater.

Mais cedo, a equipe do artista revelou a Quem que João não pôde comparecer ao aniversário do pai em decorrência dos compromissos de trabalho: "Atualmente em pré-lançamento de uma série para a Netflix, fazendo um filme para o cinema (que é protagonista e produtor executivo), outro filme para streaming e mais uma série", explicou.

João é fruto do relacionamento relâmpago do cantor com a bailarina Naira Ávila. Além do jovem, Leonardo ainda é pai de outros 5 filhos: Zé Felipe, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, e Monyque Isabella Costa.