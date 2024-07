Selton Mello anuncia a morte da mãe: ‘Partiu para outro lugar’

O ator Selton Mello comove com mensagem para lamentar a morte de sua mãe, D. Selva Mello: ‘Encerrou sua missão na terra'

O ator Selton Mello está de luto. Nesta quarta-feira, 17, ele anunciou a morte de sua mãe, Dona Selva Aretuza Figueiredo Melo. Em um post comovente, o artista falou sobre a hora da despedida e sobre a importância da mãe em sua vida.

"Minha mãe partiu para voos infinitos encerrou sua missão absurdamente linda na terra, mas sua missão maior é eterna & extraordinária. O que de fato move a vida é invisível aos olhos. Minha mãe partiu para outro lugar mais bonito, mais à altura de sua grandeza. Minha conexão com ela é de outra ordem, a pessoa mais importante da minha vida. Me amparou, protegeu, ensinou, guiou, me deu asas, me incentivou, me apoiou & principalmente, me preparou para tudo, inclusive para sua partida", disse ele.

E completou: "Honrei, enalteci sua importância a vida toda. Seguirei homenageando sua existência até meu fim. Recebo sua força & sua proteção divina, me sinto mais forte ainda, mais conectado com o que de fato importa. Abraço o mistério, acolho as sombras com amor. Recebo os recados todos porque sou atento. Espiritualmente atento, aceso, desperto. Minha mãe me preparou".

Então, ele continuou ao falar sobre características da mãe. "Selva é seu nome, o mais lindo nome que existe. Selva está em tudo, a verdadeira mãe natureza. Meu pai & meu irmão somos imensamente gratos. Seus familiares todos também aprenderam com ela, fortaleza mulher, ela nos mostrou o caminho. Enxergo com uma clareza gigante nossa estrada & seguirei espalhando tudo de belo que herdei, minha sensibilidade, meus ensinamentos maternos, o que há de mais poderoso dentro do meu espírito. Através da arte que ela me ajudou a construir, minha mãe me preparou. Através da arte ilumino muitas vidas. Isso é dela, criado desde o tempo em que morei nela. Minha mãe é minha arte, mãe natureza-viva. Eu sou ela, agora mais do que nunca todo o amor do mundo para sua passagem

voe suavemente por dimensões mais evoluídas. Rainha Selva Aretuza Figueiredo Melo 17/11/1940 - 17/7/2024. Seguirei me lembrando. Conheci a maior dor do mundo, mas enxergo além. Sigo minhas missões combinadas com minha rainha. Nossos planos seguem intactos. Estou aqui, mãe, com você agora dentro", finalizou.