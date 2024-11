'Não adianta só uma decoração perfeita', afirma Lucas Bley sobre o casamento com Lucas Rangel

Lucas Bley se casou com Lucas Rangel; o influenciador digital celebrou a repercussão da cerimônia e abriu o coração ao falar sobre amor

Os influenciadores digitais Lucas Rangel (27) e Lucas Bley (32) se casaram na última segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Os noivos reuniram seus amigos e familiares para uma cerimônia luxuosa, com direito a decoração sofisticada e looks impecáveis. A notícia bombou no mundo dos famosos. O influenciador celebrou tamanha repercussão do grande evento e declarou sobre amor: "Não adianta só uma decoração perfeita".

Nos stories do Instagram, Lucas Bley respondeu a uma seguidora que mandou uma mensagem dizendo que o casamento foi um dos mais lindo que já viu na vida. O influenciador confessou que vem recebendo muito essa mensagem.

"Vocês só tão mandando isso e eu fico muito feliz. Eu sabia que ia ser algo muito maravilhoso, mas foi algo mais que maravilhoso, sabe quando todo mundo fala a mesma coisa? Eu só estou lendo isso, tanto dos convidados quanto das pessoas que acompanham a gente. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Foi especial, foi verdadeiro!", declarou.

O esposo de Lucas Rangel reforçou que o mais importante em uma festa de casamento é o amor: "Não adianta só uma decoração perfeita, só ter melhores comidas, assessores, não adianta isso se o sentimento ali não for verdadeiro! Se não mostrar a verdade de um relacionamento, por isso que eu acredito no casamento".

Lucas Bley afirmou que está muito feliz com a repercussão do casamento, principalmente, por conta que é uma pessoa que acredita no amor: "Ainda mais no nosso caso, no meu e do Lucas, que hoje em dia tem preconceito, tem tudo e a gente sabe que as pessoas não acreditam no amor, mas dá para acreditar", finaliza o influenciador digital.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS BLEY NAS REDES SOCIAIS: