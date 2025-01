Samara Felippo relembra beijo em mulher durante festa com o namorado

A atriz Samara Felippo relembrou uma situação vivida ao lado do companheiro, o humorista Elidio Sanna, no início do relacionamento

A atriz Samara Felippo relembrou uma situação que viveu ao lado do companheiro, o humorista Elidio Sanna. Durante o videocast Exausta, que ela divide com as amigas, Carolinie Figueredo e Giselle Itiê, ela relembrou que já beijou uma outra mulher em uma balada na frente do marido.

No vídeo, as atrizes surgem "vestidas de homem" e falaram sobre o tema: "Será que eu gosto de homem?". Depois que Carolinie contou sobre um namoro que teve com uma mulher, Samara lembrou como foi a primeira vez que beijou uma pessoa do mesmo sexo.

“Desde pequena eu fui ensinada que gostar de mulher é errado, é sujo, não pode. Tanto que a primeira vez que eu dei um beijo numa mulher, eu tinha 25, 26 anos, eu me chicoteei. Fui contar para uma pessoa que eu não devia ter contato, chorando, culpada, o que que eu fiz…”, disse Samara.

Em outro momento, contou que, no início de seu relacionamento com Elidio Sanna, beijou uma mulher em uma balada na frente do namorado. "A gente estava na balada, eu tive uma atração por uma menina, e a gente se beijou. Eu beijei a menina estando com ele", contou.

E complementou: "No dia seguinte, eu acordei com uma ressaca moral horrorosa, muito ruim. E que precisei da aprovação dele para essa ressaca moral ir embora. E eu falei: tudo bem eu ter feito isso. Ele falou: você sentiu vontade de beijar? Estou casada com ele até hoje por isso".

Recentemente, Samara Felippo deu detalhes do relacionamento com Elidio Sanna e também contou que o casal possui acordos para que as coisas fluam bem. Samara revelou que não fica com outras pessoas, mas que poderia fazer isso se quisesse. Veja o que ela disse!

Veja o episódio completo: