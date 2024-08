Saiba quem é o atirador turco que ganhou medalha de prata com a mão no bolso

Yusuf Dikeç é o atirador turco que viralizou nas redes pela performance surpreendente nos Jogos de Paris, ainda que estivesse com a mão no bolso

Durante competições de alto nível, como as Olimpíadas de Paris, é comum que os atletas invistam em instrumentos sofisticados para garantir a melhor performance em campo, porém, isso não é o caso do medalhista olímpico Yusuf Dikeç.

Nos últimos dias, o atirador turco, que venceu uma prata olímpica, atiçou a curiosidade de internautas por ter conquistado a primeira medalha de prata da Turquia, com uma das mãos no bolso e sem equipamento profissional para melhorar a visão. Saiba mais sobre o atleta a seguir.

Yusuf nasceu em Goksun, na Turquia, no dia 1º de janeiro de 1973. Aos 51 anos, o atleta reúne uma série de medalhas em sua coleção. A prata olímpica, garantida na final de equipes mistas, é um marco histórico em sua carreira e também na história de seu país.

Nas redes sociais, o atleta se mantém discreto sobre a vida pessoal, mas compartilha um pouco da rotina como atirador. No entanto, já compartilhou um clique com o gato de estimação, o que rendeu a ele o apelido de "pai de gato" entre os internautas.

Em seu último post, ele celebrou a conquista da medalha olímpica: "Estou muito feliz por trazermos a primeira medalha olímpica da história do meu país. Oitenta e cinco milhões de pessoas me enviaram orações e essa medalha pertence a eles".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yusuf Dikeç (@yusufdikecofficial)

Habilidade e calma de Yusuf nutre imaginação da web

Assim como a atiradora sul-coreana, Yeji Kim, o turco encantou internautas com a habilidade e postura nas competições. Para internautas, Yusuf ultrapassou o nível de normalidades por atirar com uma das mãos nos bolsos e apenas de óculos, já que é comum entre atiradores lentes que mantém a vista mais escura em um dos lados para aprimorar a mira.

"Eu consigo imaginar um romance policial com ele de protagonista, indo atrás de algum mistério para solucionar", brincou uma internauta. "Ele ser pai de gato só confirma mais a minha teoria de que ele já foi assassino de aluguel", ironizou a outra. "Meu pai já foi campeão de tiro e eu comentei sobre o atirador turco. Ele falou que é difícil atirar com os dois olhos abertos e que o cara é realmente talentoso", relatou um usuário do X.